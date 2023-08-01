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РИА Новости

Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2023"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Шойгу: Минобороны планирует заключить на "Армии-2023" контракты на 433 миллиарда рублей

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ планирует заключить на военно-техническом форуме "Армии-2023", который пройдет 14-20 августа в Кубинке, контрактов на общую сумму более 433 млрд рублей, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Министерство обороны планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд. рублей", - сказал министр.

Он отметил, что почти 1,5 тысячи предприятий представят на форуме около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В том числе будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке.

Шойгу уточнил, что на форум приглашены главы 108 оборонных ведомств. Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности, в программу которой включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке.

В том числе, отметил Шойгу, "на форуме будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции".

Также в августе состоится Второй международный антифашистский конгресс, рассказал министр, он пройдет на территории Белоруссии и в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке. Помимо пленарного заседания, в работе секций планируется провести научно-практическую конференцию "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции".

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Белоруссия
Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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