Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев

Патрушев: вильнюсский саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.