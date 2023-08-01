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РИА Новости

Cаммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев: вильнюсский саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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