Председатель КНР призвал к ускорению темпов модернизации армии страны

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить темпы модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа. Глава Центрального военного совета Китая сделал это заявление во время инспектирования им Западной зоны боевого командования, расположенной в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Необходимо претворять в жизнь все идеи, связанные с созданием сильной и боеспособной армии в новую эпоху, что также предусматривает и ускорение процесса модернизации вооружённых сил республики

– отметил глава китайского государства.

В то же время, уточнил китайский лидер, при проведении всех этих преобразований необходимо действовать в соответствии с духом XX съезда партии.

Также в ходе своего выступления Си заострил внимание на необходимости внедрения современного оборудования, которое позволит повысить боеспособность НОАК.

Коснулся во время своей речи генсек ЦК КПК и проведения китайскими войсками тренировок и учений в условиях реального боя, что, таким образом, будет способствовать улучшению освоения их практических навыков. Напомнил он и о необходимости китайских солдат и офицеров уделять большое внимание идеологической и политической подготовке.

Напомним, что ранее Си Цзиньпин заявил во время своего обращения к военнослужащим НОАК о существующих в республике проблемах в области безопасности. По словам китайского лидера, связано это, прежде всего, с тем, что мир на сегодняшний день подвергся кардинальные переменам, а потому, в стране прослеживается всё более нестабильная ситуация.