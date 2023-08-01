На саммите "Россия – Африка" Владимир Путин бросил вызов США, пишет Yeni Şafak. Он заявил, что Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но готова к нему. Тем временем напряженность между Россией и Америкой нарастает, причем не только из-за конфликта на Украине.

В последние недели вызывают беспокойство частые столкновения между американской и российской армиями в Сирии, тем временем Путин сделал важное заявление. Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита "Россия – Африка", он сказал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО. Но Москва к нему готова.

В последние годы отношения между Россией и Соединенными Штатами оказались на грани разрыва из-за таких событий во многих сферах, как экономические санкции, гражданская война в Сирии, спецоперация на Украине. В то время как Москва обвиняет Вашингтон в расширении НАТО к границам России, США продолжают поставлять оружие на Украину. В последние недели между летательными аппаратами, принадлежащими военно-воздушным силам двух сторон, фиксируется опасная напряженность в небе над Сирией. Владимир Путин, принявший африканских лидеров в своей стране, бросил вызов Америке, прокомментировав вероятность перерастания событий в САР в горячий конфликт. Он заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, однако она к нему готова. Российский лидер также подчеркнул, что африканские страны не просят помощи и пожертвований от Москвы, а предлагают взаимовыгодные проекты.

Выпад в отношении Вашингтона

В последние недели между США и Россией обострилась напряженность в Сирии из-за использования воздушного пространства. Министр обороны США Ллойд Остин (Lloyd Austin), говоря о вмешательстве российского военного самолета в действия американского беспилотника на днях, заявил, что Россия должна прекратить "безответственное поведение" в Сирии. При этом Владимир Путин на пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, продолжил угрожать США и западным странам. На вопрос журналиста о том, есть ли вероятность прямого столкновения России и НАТО в Сирии, глава российского государства отметил: "Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации".

Африка не просит подачек

Говоря о том, что Россия будет оказывать гуманитарную помощь африканским странам, а также поддержку в различных сферах, Путин заметил: "Наши африканские друзья не просят каких-то подачек. Более того, и на первом саммите, и потом в двустороннем формате между саммитами, и потом на этом многие говорили: мы не пришли чего-то просить. И это правда, не было ни одной прямой просьбы, вот дайте нам то, дайте нам это. Нет, все стараются найти взаимоприемлемые и для обеих сторон интересные проекты". Российский лидер подчеркнул, что африканские государства хотят продолжать работать с Москвой, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, эти страны не боятся какого-то давления извне и закупают оружие.

Сигнал о мире

Путин напомнил, что африканские страны ищут варианты для завершения конфликта на Украине. По его словам, мирная инициатива Африки может лечь в основу мирных переговоров наряду с идеями Китая. При этом ее положения уже реализуются, в том числе обмен пленными и решение вопросов гуманитарного характера. Однако предложение о прекращении огня является трудновыполнимым, поскольку Украина сейчас ведет контрнаступление.

Зерновая сделка не связана с "Азовом"*

Выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров батальона "Азов"* на Украину, обратил внимание Путин. "Одно с другим никак не связано", – подчеркнул президент. Он добавил, что решение России о выходе из соглашения по черноморскому зерновому коридору связано с логистикой, невозможностью захода российских судов в порты, переводом денежных средств, страховкой и другими проблемами. В ходе официального визита Владимира Зеленского в начале текущего месяца в Стамбул турецкая сторона передала Украине некоторых командиров батальона "Азов"*, находившихся в Турецкой Республике в рамках обмена пленными.

Разговор с Эрдоганом в среду

Владимир Путин по итогам саммита в Санкт-Петербурге также рассказал подробности о планах по проведению переговоров с турецким коллегой. Путин отметил, что Эрдоган приглашал его еще до выборов в Турции, однако было решено этого не делать, чтобы никто не спекулировал на теме визита. "Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим", – сказал лидер.

Газовый хаб будет электронной торговой площадкой

По словам российского президента, тема создания газового хаба в Турции остается на повестке дня. Проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки. "Хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Речь идет о создании электронной торговой площадки. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы", – пояснил Путин.

Еще один удар по Русской православной церкви со стороны Украины

Украинская церковь, чей запрос об отделении от Русской православной церкви был одобрен Константинопольским патриархатом в Стамбуле в 2018 году, изменила дату празднования Рождества. Было объявлено, что отныне празднование Рождества, которое традиционно отмечалось на Украине, как и в России, 7 января, будет происходить 25 декабря, как в западных странах. В заявлении Верховной Рады поясняется, что решение связано с желанием украинцев поддерживать свои традиции и отмечать свои праздники в рамках борьбы за собственную идентичность.

* Организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена