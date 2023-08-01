Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил (полная версия)

ЦАМТО, 31 июля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 31 июля прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже приведены тезисы выступления С.Шойгу в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ситуации в районе проведения специальной военной операции.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника.

"Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", – заявил министр обороны.

Глава военного ведомства также отметил, что на Ореховском направлении была сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать оборону российских войск. При этом проявили стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. Сергей Шойгу поблагодарил всех военнослужащих, державших оборону на данном направлении.

Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности – 63 единицы бронетехники.

Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.

"Особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Там также действовали активно, действовали маневренно. И в результате добились успехов", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.

"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 тыс. 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 тыс. 824 человека и 2 тыс. 227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши", – озвучил данные глава российского военного ведомства.

Очевидно, как отметил министр обороны РФ, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.

На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.

В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты.

"Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм. Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и, еще раз повторюсь, профессионализма", – добавил Сергей Шойгу.

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"В операции на Украине активное участие принимают наши военные моряки, чей профессиональный праздник мы отметили 30 июля", – продолжил глава военного ведомства.

В день Военно-морского флота парады военно-морских, военных кораблей прошли в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, а также сирийском Тартусе.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге было задействовано 45 кораблей различных классов и три тысячи военнослужащих. На торжества прибыло 19 иностранных делегаций.

Важными событиями стали открытие Музея военно-морской славы в Кронштадте и барельефа в честь взятия острова Корфу русской эскадрой под командованием вице-адмирала Федора Ушакова.

"Мы продолжим традицию увековечения легендарных страниц истории Российского флота, сохранения памяти о доблестных подвигах военных моряков", – подчеркнул министр обороны.

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Далее Сергей Шойгу коротко подвел итоги набора в учебные заведения Министерства обороны.

В этом году в военные вузы зачислено более 15 тыс. первокурсников, а с 1 сентября они приступят к учебе. Из зачисленных в вузы – 1,5 тыс. – участники специальной военной операции, большинство имеют боевые награды.

Возобновлена подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища.

"Значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения и летным вузам Воздушно-космических сил. В других вузах у нас по прежнему такой же высокий конкурс, как и был ранее", – отметил министр обороны.

В довузовских военных учебных заведениях конкурс составил до 11 человек на место.

"В этом году начинает работу Иркутское суворовское училище. Хочу пожелать офицерам, курсантам, воспитанникам успехов в учебе и настойчивости в овладении новыми знаниями. И здесь я хочу обратить внимание на то, что мы должны максимально использовать опыт тех, кто у нас проявил себя в специальной военной операции", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

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В продолжение заседания глава военного ведомства рассказал о наиболее значимых мероприятиях предстоящего месяца.

14 августа открывается Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023". Почти 1,5 тыс. предприятий представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. На форум приглашены главы 108 оборонных ведомств.

Будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке.

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития оборонно-промышленного комплекса, военного и военно-технического сотрудничества.

Министерство обороны планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд. рублей.

Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности.

В ее программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

Независимые эксперты, в том числе западные, смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба "Единый мир – общая безопасность".

На форуме будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции.

Также в августе состоится второй Международный антифашистский конгресс, который пройдет на территории Белоруссии и в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Помимо пленарного заседания, в работе секций планируется провести научно-практическую конференцию "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции".

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Переходя к тематической части селекторного совещания, министр обороны предложил обсудить вопросы строительства морских тральщиков проекта 12700 "Александрит".

Эти корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами.

"Сегодня заслушаем, как выполняется график производства судов указанного типа", – сказал Сергей Шойгу.

Второй вопрос повестки совещания касался строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт".

Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море.

В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон".

"Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Еще два – ввести в эксплуатацию в 2024 году. Обсудим сроки строительства кораблей данного проекта", – заключил глава военного ведомства.