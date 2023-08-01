Войти
Lenta.ru

Названы причины превосходства России на Украине

318
0
0
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российские военные накопили значительный боевой опыт в Чечне, Грузии и Сирии. Об этом независимый аналитик Драго Боснич заявил в статье для портала InfoBRICS.

В материале для издания Боснич назвал причины, по которым Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ). Специалист отметил, что благодаря опыту Вооруженные силы РФ могут перебрасываться практически в любую точку мира, а затем создавать стратегически базы. Также автор подчеркнул огромное технологическое превосходство, которое имеет армия России.

Кроме того, Драго Боснич отметил уникальное сочетание активной обороны и специальных наступательных операций. «Советские концепции "глубокоэшелонированной обороны" и "активной обороны" были значительно улучшены благодаря недавним технологическим достижениям российских Вооруженных сил», — заявил аналитик. По словам специалиста, Российская армия опережает украинскую благодаря высокому уровню тактических возможностей.

Боснич заметил, что резервы Российской армии можно легко перебросить в районы, которые необходимо укрепить, а также предоставить дополнительные штурмовые отряды в районы, где оборона противника самая слабая. В заключение эксперт выделил высокий боевой дух российских войск: «То, как войска способны удерживать оборону, оказывает разрушительное воздействие на боевой дух сил киевского режима, одновременно повышая их собственный».

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие из группировки «Центр» на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). В ведомстве отметили, что это произошло близ населенных пунктов Кременная и Кузьмино.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Сирия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.03.2021
Интервью Министра обороны России Сергея Шойгу казахстанскому ресурсу
31.08.2020
С перезагрузкой следует подождать
19.06.2020
Черноморский флот взял под контроль эсминец США Porter
23.01.2020
Gazeta Polska (Польша): не дать Путину развязать войну. Ответ на действия России
11.01.2018
Агрессивна как по форме, так и по содержанию
09.02.2017
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
02.09.2016
Российская армия готовится к «мегавойне» — но этим занимаются все армии (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 07:19
  • 53871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 11:05
  • 1
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
  • 31.07 10:58
  • 7
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары