Войти
ТАСС

Патрушев заявил, что СВО положила начало формирования феномена "мирового большинства"

293
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

По словам секретаря Совбеза РФ, победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Российская специальная военная операция положила начало новому феномену - мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена - мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - подчеркнул он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
07.07.2023
Зеленский заявил, что на Украине все хотят более высоких темпов контрнаступления
28.06.2023
WP: Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ "останутся в тупике в течение лета"
22.03.2023
Патрушев: США и их вассалы фактически стали участниками конфликта против России
20.12.2022
Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова
28.06.2022
Литва разозлила Россию. Отвечать будет вся Европа
23.06.2022
В Китае предрекли Литве гибель в случае ее блокады Калининграда
01.02.2022
Россия завершила учения в Черном море, в базы вернулись более 20 кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 07:19
  • 53871
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 11:05
  • 1
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
  • 31.07 10:58
  • 7
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары