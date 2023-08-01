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ЦАМТО

Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с беспилотниками

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SVU-200
Китайский БПЛА SVU-200.
Источник изображения: www.flightglobal.com

ЦАМТО, 31 июля. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточнило Минкоммерции, меры приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов страны.

В частности, без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная мощность которых превышает 16 кВт. Также под ограничения попали ИК приборы, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов.

Минкоммерции также опубликовало заявление официального представителя ведомства, в котором комментируются введенные ограничения.

"В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения. В этой связи риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", – говорится в заявлении.

Отмечается, что ужесточение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких-либо стран и регионов, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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