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ТАСС

Активные действия России, потери ВСУ и защита инфраструктуры.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Тезисы доклада Шойгу

Российские военные продолжают активные действия на всех направлениях, сосредоточившись на ослаблении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Киев, подчеркнул он, отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, но нигде не добился успеха, а его потери за месяц превысили 20,8 тыс. человек и 2,2 тыс. единиц вооружения.

Министр также рассказал об усилении защиты инфраструктурных объектов, которые Украина пытается атаковать из-за неудач в "контрнаступлении", и поблагодарил военных "за службу, мужество, героизм". ТАСС собрал основные заявления Шойгу.


О ситуации в зоне СВО

  • "Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредоточивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника".
  • Украинское командование "отчаянно бросает новые силы" на штурм российских позиций, но благодаря "грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено".
  • "На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону". Только 26 и 27 июля в районе населенного пункта Работино Киев потерял более 400 человек убитыми, 31 танк, включая три немецких Leopard и два французских, а также 32 боевые бронированные машины.
  • Российские военные на краснолиманском направлении освободили Ковалевку и Сергеевку, а на купянском - железнодорожную станцию Молчановка.

О потерях Киева

  • ВСУ за месяц потеряли 20 824 человека и 2 227 единиц вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских боевых машин пехоты Bradley, 50 самоходных артиллерийских установок западного производства и 40 гаубиц M777. (3 июля Шойгу сообщал, что за месяц было уничтожено около 2 500 единиц вооружения, включая 920 единиц бронетехники, среди которых 16 танков Leopard - прим. ТАСС.)
  • "Очевидно, что поставляемое [Киеву] западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт".

Об украинских атаках на гражданскую инфраструктуру

  • Киев на фоне неудачного "контрнаступления" "сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру" на территории России. "С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты".

Об усилении ВМФ России

  • Руководство Минобороны РФ рассмотрит вопросы, связанные со строительством морских тральщиков проекта 12700 "Александрит", оснащенных "новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром", а также роботами.
  • Также планируется рассмотреть сроки строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". "В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон". Три корабля планируется принять в состав военно-морского флота до конца текущего года. Еще два - ввести в эксплуатацию в 2024-м".

О наборе в военные вузы

  • В военные вузы зачислили более 15 тыс. первокурсников, 1,5 тыс. из них - участники специальной военной операции. "Многие, а если говорить точнее, то большинство имеют боевые награды".
  • "Значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения и летным вузам Воздушно-космических сил. В других вузах у нас по-прежнему такой же высокий конкурс, как и был ранее".
  • На базе Донецкого высшего общевойского командного училища возобновилась подготовка офицерских кадров.

О форуме "Армия"

  • Минобороны РФ планирует заключить на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который откроется 14 августа, контракты более чем на 433 млрд рублей.
  • Планируется, что на форуме почти 1,5 тыс. предприятий представят около 28 тыс. образцов продукции, включая "разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке".
  • На форум пригласили глав 108 оборонных ведомств.
  • Одновременно с "Армией" пройдет XI Московская конференция по международной безопасности. Также в августе планируется провести Второй международный антифашистский конгресс, часть мероприятий которого состоится в Белоруссии.
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