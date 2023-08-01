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Продажа запчастей для китайских автомобилей

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Возрастающая популярность автомобилей из КНР создаёт проблему их владельцам в РФ, которые уже сталкиваются с нехваткой запасных частей, что связывают с большим многообразием китайских брендов на российском рынке, а также недоступностью каталогов запчастей.

Дефицит в основном касается новых для рынка РФ марок, таких как Jetour, Dongfeng, Tank, но не отстают и другие марки Zotye, Haval, Geely, Chery, OMODA и EXEED. Запасы точек техобслуживания имеют лишь 20–30% от необходимого. Ситуацию усугубляет специфика китайских производителей, которые не всегда уведомляют об изменениях в конструкции, из-за чего купленные детали порой не подходят.

КитЗапчасти https://krasnoyarsk.kitzapchasti.ru/ является поставщиком запасных частей для автомобилей произведённых в Китае на крупнейшие федеральные электронные площадки и интернет-магазины.

Согласно статистике "Авито" продажи запчастей для китайских авто за год выросли почти в четыре раза. И больше половины из них приходится на новые запчасти. Чаще всего в объявлениях фигурируют детали для кузова, электрооборудование, автосвет, двигатели и комплектующие для них, а также запчасти для подвески.

"Сейчас сегмент новых автокомпонентов показывает более высокую динамику роста. Автовладельцы предпочитают целенаправленно находить и заказывать онлайн." - рассказал руководитель категории "Запчасти и аксессуары" площадки "Авито" Александр Куроптев

С ростом спроса на запчасти, появляется большое количество авторазборок, специализирующихся на машинах производства КНР. Спрос большой, направление перспективное, заказы отправляются доставкой по всей России.

По мнению некоторых специалистов, одной из главных проблем, связанных с нехваткой запчастей, является логистический фактор. Основная масса изделий из Китая завозится по железной дороге, но высокая загруженность железнодорожных путей, препятствует своевременному поступлению товара. Альтернативные пути доставки, морские и автомобильные не имеют достаточно инфраструктуры, что бы обеспечить возросший спрос. Из-за этого ожидание поставок прогнозируется сроком до нескольких месяцев.

Нормализовать ситуацию могут сами китайские автопроизводители, когда развернут сервисные центры, но это произойдёт, когда количество проданных автомобилей станет достаточным для их рентабельного обслуживания, а пока рынок РФ относительно мал, и находится вне приоритетов Китая.

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Страны
Китай
Россия
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