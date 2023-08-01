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РИА Новости

Патрушев рассказал, как Запад подбрасывал Финляндии "карельский вопрос"

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Флаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве.
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Патрушев: Запад втягивал Финляндию в кампанию против России через карельский вопрос

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Запад долгое время втягивал нового члена НАТО Финляндию в антироссийскую кампанию в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создаёт новые угрозы национальной безопасности", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Коллективный Запад в течение длительного времени принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", спекуляциями о якобы существующей российской угрозе", - добавил он. Речь идет о юридически необоснованных притязаниях Финляндии на территории Западной Карелии, которые официально, в рамках международного права, вошли в состав СССР в соответствии с советско-финским мирным договором, заключенным в Париже 10 февраля 1947 года.

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен в 2020 году заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщал портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.

Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит, заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась. Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего – Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года.

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Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
2020-й год
NATO
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