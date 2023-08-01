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Интерфакс-АВН

ОАК сообщила о передаче военным партии модернизированных МиГ-31

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Нижегородский авиазавод "Сокол" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

"Обновленные истребители возвращаются в строй с теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности", - заявили в ОАК.

Там отметили, что после работ в рамках гособоронзаказа истребители МиГ-31 отправлены на аэродромы постоянного базирования.

"Модернизация самолетов МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в контуре ОАК. Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года", - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого привели в пресс-службе.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

В настоящее время Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщалось, этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".

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