Политолог: в Киеве несут абсолютную пургу о гарантиях безопасности США

Политолог Сазонова: для Украины разговоры о гарантиях безопасности США – приятная мантра
Анонсированное главой офиса Зеленского Андреем Ермаком начало переговоров с США о гарантиях безопасности Украине прокомментировала в эфире радио Sputnik политолог, юрист-международник Кира Сазонова.
Киев на этой неделе начнет обсуждать с Вашингтоном двусторонние гарантии безопасности, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также об антироссийских санкциях, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, что является наиболее надежной гарантией безопасности", – написал он накануне в Telegram-канале.
Лидеры стран G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию в поддержку Украины, предусматривающую заключение двусторонних соглашений о военной помощи, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Однако упомянутые в документе обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации.
В эфире радио Sputnik политолог, юрист-международник Кира Сазонова высказала мнение о том, почему Киев придает этой теме большое значение.