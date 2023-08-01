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РИА Новости

Политолог: в Киеве несут абсолютную пургу о гарантиях безопасности США

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Флаг США в Киеве
Флаг США в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Nariman El-Mofty

Политолог Сазонова: для Украины разговоры о гарантиях безопасности США – приятная мантра

Анонсированное главой офиса Зеленского Андреем Ермаком начало переговоров с США о гарантиях безопасности Украине прокомментировала в эфире радио Sputnik политолог, юрист-международник Кира Сазонова.

Киев на этой неделе начнет обсуждать с Вашингтоном двусторонние гарантии безопасности, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также об антироссийских санкциях, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, что является наиболее надежной гарантией безопасности", – написал он накануне в Telegram-канале.

Лидеры стран G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию в поддержку Украины, предусматривающую заключение двусторонних соглашений о военной помощи, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Однако упомянутые в документе обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации.

В эфире радио Sputnik политолог, юрист-международник Кира Сазонова высказала мнение о том, почему Киев придает этой теме большое значение.

"Разговоры про гарантии безопасности – это очень успокоительная, приятная мантра. По этой причине так востребованы люди, которые могут нести абсолютную пургу, но разум считывает это как волшебную формулу "все будет хорошо". Когда на высоком уровне произносят словосочетание "гарантии безопасности", электорат это воспринимает очень позитивно, потому что это дает то, что для всех людей является критически важным: ощущение уверенности в завтрашнем дне. Ощущение, что завтра будет лучше, чем вчера. В данном случае означает ли это что-то с практической точки зрения? Нет. Во-первых, потому, что мир слишком турбулентен. А во-вторых, мы знаем, чего стоят гарантии безопасности Запада", – сказала Кира Сазонова.
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Страны
Россия
США
Украина
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NATO
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