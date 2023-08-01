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ТАСС

Южно-Уральский госуниверситет откроет в 2024 году технологическое бюро в интересах заводов

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Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ)
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ).
Источник изображения: foto-onlain.ru

В новом молодежном конструкторском бюро студенты с первого курса будут выполнять реальные проекты для предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) начал работу над открытием в 2024 году молодежного конструкторского бюро, которое объединит компетенции в области ракетно-космической техники и колесно-гусеничных машин. Это позволит предприятиям эффективнее решать производственные и кадровые задачи, сообщил ТАСС директор политехнического института ЮУрГУ Сергей Ваулин.

"На Южном Урале достаточно большое количество оборонных предприятий, но с ними в кооперации работают и другие предприятия, обеспечивающие их материалами, различными устройствами. Поэтому политехнический институт готовит кадры - работает на оборонные предприятия. <...> В 2024 году будет открыто еще одно технологическое бюро, которое соединит в себе ракетно-космическое направление и колесно-гусеничные машины специального назначения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в новом молодежном конструкторском бюро студенты с первого курса будут выполнять реальные проекты для предприятий. "После этого они устраиваются на работу, полностью подготовленные", - отметил директор.

24 июля со ссылкой на зампреда правительства РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сообщалось, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса дополнительно нужно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники.

Южно-Уральский государственный университет - это университет трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" (УМНОЦ), который был создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей в рамках нацпроекта "Наука и университеты". 

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
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