ОДК-СТАР продлил и расширил сертификат разработчика авиатехники

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Предприятию ОДК-СТАР (входит в ОДК, "Ростех") продлили и расширили действие сертификата разработчика авиационной техники, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Росавиация подтвердила пермскому предприятию АО "ОДК-СТАР" действие сертификата разработчика авиационной техники, первоначально он был выдан в октябре 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ОДК, в июле 2023 года сертификат был расширен, в приложении к нему появились новые типы авиационной техники.

"В рамках этого сертификата мы впервые получили еще и право разработчика не только на отдельные электронные агрегаты, но и в целом на систему управления двигателем, а также на топливную систему и комплексную систему контроля двигателя", - сказала директор по качеству ОДК-СТАР Надежда Больбат, которую процитировала пресс-служба.