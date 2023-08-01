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Интерфакс-АВН

ОДК-СТАР продлил и расширил сертификат разработчика авиатехники

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НР-3 ОК
Насосы-регуляторы НР-3 ОК для вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на стенде АО «ОДК-СТАР».
Источник изображения: http://www.ao-star.ru/

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Предприятию ОДК-СТАР (входит в ОДК, "Ростех") продлили и расширили действие сертификата разработчика авиационной техники, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Росавиация подтвердила пермскому предприятию АО "ОДК-СТАР" действие сертификата разработчика авиационной техники, первоначально он был выдан в октябре 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ОДК, в июле 2023 года сертификат был расширен, в приложении к нему появились новые типы авиационной техники.

"В рамках этого сертификата мы впервые получили еще и право разработчика не только на отдельные электронные агрегаты, но и в целом на систему управления двигателем, а также на топливную систему и комплексную систему контроля двигателя", - сказала директор по качеству ОДК-СТАР Надежда Больбат, которую процитировала пресс-служба.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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