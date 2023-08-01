Провал манипуляторов: Запад использовал Украину, но и сам попал впросак

Автор Agoravox обращает внимание на перемены в настроениях и позициях американской прессы по теме украинского конфликта. Его вывод: Западу удалось втянуть Украину и Россию в борьбу путем манипулирования общественным мнением. Но потом события приняли опасный для самих манипуляторов оборот.

На Бухарестском саммите в 2008 году Украине было обещано возможное вступление в НАТО. В 2022 году, накануне российской "специальной военной операции", Украина уже участвовала в совместных с НАТО учениях и получала огромное количество натовского оружия. Но статуса страны-члена этого военного блока она так и не получила. Конфликт на Украине идет уже 500-й день, страна разрушена, армия понесли сотни тысяч потерь. Тем не менее, на саммите в Вильнюсе, который прошел на прошлой неделе, Украина была лишь внесена в список ожидания на вступление в "элитный клуб". В финальном заявлении саммита сообщается о создании "Совета НАТО-Украина" для содействия "евроатлантическому стремлению Украины к членству в НАТО". Но реальное вступление в Североатлантический альянс остается все таким же недостижимым. Посчитав эту ситуацию "абсурдной", президент Зеленский протестовал и даже грозился отказаться от участия в саммите, пока ему не объяснили, что не стоит "кусать руку, которая тебя кормит". В итоге Зеленский, этот воин из модного журнала Vogue, послушно приехал на саммит и получил ласковые похлопывания по головке за то, что был послушным мальчиком.

Воевать чужими руками

Главный вопрос в следующем: почему НАТО уже неоднократно отказывала Украине в присоединении? Ответ не требует долгого времени на размышления. Президент Байден уже объяснил, что в случае вступления Украины в НАТО, согласно статье 5 Соглашения о НАТО, США окажутся в состоянии войны с Россией, а это никому не нужно. Однако данное объяснение прошло незамеченным. Потому что тогда у верящих пропаганде людей возникает вполне закономерный вопрос: если Украина стала невинной жертвой жестокой и ничем не спровоцированной агрессии со стороны России, то не пора ли в любом случае поддержать ее обеими руками и обеими ногами? В конце концов, это и есть проявление солидарности по отношению к "другу, оказавшемуся в беде".

Но г-н Байден, напротив, посчитал само собой разумеющимся тот факт, что не может идти и речи о защите Украины драгоценными американскими войсками. Крайне неприятная правда заключается в том, что НАТО никогда толком и не предлагала Украине вступить в альянс, это был лишь стимул для Украины и военная хитрость со стороны Запада. План был такой: в идеале Вашингтон рассчитывал до зубов вооружить Украину, чтобы нейтрализовать Россию в военном отношении, не сделав при этом ни единого выстрела. Но США, конечно, понимали, что играют с огнем. Не страдающие русофобией Джон Миршаймер и Стивен Коэн (John Mearsheimer et Stephen Cohen) еще много лет назад смогли безошибочно предсказать, что Россия не смирится со смертельной опасностью. И при этом вряд ли "вашингтонское болото" (район Вашингтона, где находится Госдепартамент США) не догадывалось об этом.

Манипулятор сам подвергся манипуляции

Но в Вашингтоне рассчитывали на удобное для себя развитие событий. Вот оно: Россия оказывается втянутой в военный конфликт, который ослабляет ее, а Украина — без вступления в НАТО — будет предоставлена сама себе, за исключением поставок оружия. Украинцы будут воевать и погибать, в то время как американская индустрия смерти будет зарабатывать деньги на бесконечной продаже убивающих людей предметов. Иными словами, Украина полезна только без статьи 5: именно ей уготована роль воевать и умирать за НАТО, а не наоборот. Поэтому в ловушку НАТО попала не только Россия, но и Украина (только Украина попала добровольно, а Россия была поставлена в условия, когда у нее не было другого выхода).

Маски сброшены, и, похоже, правда стала ясна даже облеченному президентскими полномочиями скудоумному вояке из модного журнала Vogue в Киеве. Отсюда и его приступы гнева. Бывший комик не смог устоять перед ролью века: полу-Черчилль, полу-Рэмбо (в гротескном оливково-зеленом обмундировании). Но получился какой-то персонаж Вуди Аллена, прямо из фильма "Бананы" или "Вуди и роботы". Формально имеющий все рычаги власти, Зеленский оказался объектом манипуляции, на нем играли, как на скрипке.

Параллели с двадцатым веком

Вашингтон все время манил Украину скорым вступлением в НАТО, якобы для защиты от российской угрозы. В то время как на самом деле целью Запада было как раз спровоцировать Россию на военные действия, в результате которых Украина должна была вынести разрушения за то, чтобы НАТО смогла объявить о безоговорочной победе. Или в результате разрушения России от санкций, или в результате ее поражения на поле боя. Вам это не напоминает некоторых исторических событий? Конечно, напоминает. В 1930-е годы Сталин уговаривал западные державы заключить с Россией пакт о коллективной безопасности против растущей нацистской угрозы. А во время Второй мировой войны он уговаривал союзные державы открыть второй фронт (до 1944 г. почти все нацистские войска воевали на Восточном фронте). У Запада, однако, была своя цель: сначала дать СССР и нацистам время обескровить себя продолжительной войной, чтобы затем появиться на сцене в Европе и забрать самые лакомые кусочки добычи. По иронии судьбы, если тогда жертвенным агнцем был СССР, то теперь им стала Украина. Так что даже по самым циничным меркам, вероломство политики великих держав на Украине поражает воображение.

США приказали Украине начать контрнаступление, к которому Украина оказалась совершенно не готова. В начале объявленного контрнаступления я предположил, что "вероятным мотивом недавних атак беспилотников на территорию России и разрушения дамбы является отвлечение внимания от наступательных действий, которые никогда не состоятся" ("Отчаянная тактика Украины", статья от 6 июня 2023 г.). Спустя месяц наступление так и не состоялось. Украинцы захватили горстку деревень, совокупное население которых меньше, чем число учеников в моем лицее, а совокупная протяженность — меньше, чем дистанция моей утренней пробежки.

Предсказания невоенного человека

На чем я основывал свои предположения? Я признаюсь, что совершенно не разбираюсь в военном деле. Жажда крови мне никогда не нравилась: родители передали мне абсолютно негативное отношение к войне; в моем доме никогда не было принято потакать кровопролитию или разрушениям. (Когда в 1970-х годах наш дальний израильский родственник появился на пороге нашего дома, гордо заявив, что он служит в Армии обороны Израиля, моя мать строго ответила ему: "Ну и что теперь?"). Я сам живу в США в населенном несостоявшимися гражданами Украины районе, который неофициально называют "Маленькой Одессой у моря" (он примыкает к Брайтон-Бич). Так что события на Украине не так далеки от меня, как от большинства жителей Запада.

"Несмотря на все существующие машины разрушения, — писал организатор Красной Армии Лев Троцкий, — на войне моральный фактор сохраняет решающее значение". Так вот, насчет морального фактора у меня есть пространство для наблюдений: за последний год в мой район приехало много украинцев призывного возраста. Каким бы ни был их моральный дух в начале военных действий, могут ли украинцы сегодня игнорировать тот факт, что их используют как пушечное мясо в угоду циничным безумцам из Вашингтона? Если президент Объединенного комитета начальников штабов США вынужден "призывать украинские войска защищать свою страну" (по сообщению газеты "Нью-Йорк Таймс"), тут явно что-то не то. Те, кто может, бегут, а те, кто не может, продолжают воевать: вероятно, потому что зарплата в армии гораздо выше, чем все доступные заработки на гражданке. Но они не готовы просто так броситься под беспощадный огонь российской артиллерии. С другой стороны, если поначалу российские солдаты сомневались в целесообразности проведения "специальной военной операции", то американский сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham), окончательно положил конец этим сомнениям, заявив со своей копрофильской улыбкой: "Русские умирают. Мы никогда не вкладывали наши деньги лучше".

Неудача наступления

В этих условиях украинское контрнаступление пока что оказывается, чего и следовало ожидать, неудачным. Большое финальное заявление после саммита в Вильнюсе, состоящее из 11 000 слов, ни разу не упоминает о контрнаступлении и даже не намекает на него. (Интересно, что в заявлении Россия прямо не обвиняется в том, что она несет ответственность за взрыв плотины, в тексте во избежание будущего разоблачения лишь осторожно говорится, что "разрушение плотины в Каховке подчеркивает жестокие последствия военных действий, начатых российской стороной".) "Нью-Йорк Таймс" день за днем повторяет, что русский офицерский корпус в растерянности и не знает, что делать. Однако американская газета почему-то не задается вытекающим отсюда вопросом: если эти русские такие растерянные, то почему так широко разрекламированное украинское контрнаступление не воспользовалось этой ситуацией?

В то время как фантомное контрнаступление Украины не упоминается в финальном заявлении НАТО после саммита в Вильнюсе, в нем четко упоминается Китай. Он-то чем угрожает? Впрочем, в НАТО не могут определиться и с "угрозой" со стороны России. У меня всегда вызывали сомнение утверждения, что Россия представляет какую-либо угрозу безопасности Восточной Европы, не говоря уже о безопасности западных держав. Даже в довоенное советское время, когда официально Сталин считался великим вождем грядущей мировой революции, Троцкий проницательно заметил (в 1940 г.), что на самом деле "Сталин — самый консервативный политик в Европе". Сегодня мало что изменилось. "Путинская Россия — глубоко консервативная держава, — отмечает один из самых хорошо информированных кремлевских обозревателей, — и ее действия направлены на сохранение статуса-кво". Автор этого высказывания — Ричард Саква (Richard Sakwa), а взято оно из книги "Линия фронта — Украина" (Frontline Ukraine).

Так что если Вашингтон стремится нейтрализовать Россию в военном отношении, то не для того, чтобы сдержать не существующий "тайный заговор" Путина по восстановлению царской империи. На самом деле, это Вашингтон стремится расставить все свои фигуры на великой шахматной доске для предстоящей решающей битвы. Вашингтон рассчитывает на следующее развитие событий: как только Россия будет устранена с шахматной доски, США получат полную свободу действий в других регионах мира. (По крайней мере, Вашингтон на это надеялся, хотя пока все складывается иначе.) Там ставки действительно высоки. В финальном заявлении Вильнюсского саммита говорится, что "главная цель и самая большая ответственность НАТО — обеспечить нашу коллективную защиту от всех угроз, исходящих со всех сторон". Обратите внимание, что нет упоминания о "военных угрозах". Что это за угрозы и с каких сторон? Заявление не оставляет места для сомнений в ответе на этот вопрос. Цитируем ту часть, которая посвящена Китаю:

"Заявленные амбиции и принудительная политика Китайской Народной Республики (КНР) бросают вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям... КНР стремится контролировать ключевые технологические и промышленные сектора, критически важную инфраструктуру, стратегические материалы и цепочки поставок. Китай использует свое экономическое влияние для создания стратегических зависимостей и усиления своего влияния".

Другими словами, Китай стремится вытеснить США с основной политической арены, используя те же методы, которые обеспечили Вашингтону глобальное господство (в тандеме с Европой как младшим партнером) после окончания Второй мировой войны. И, да, это нечестно! Но больше всего пугают планы по противостоянию этой "угрозе":

"Мы вместе, как союзники, работаем над решениями системных проблем, создаваемых КНР в обеспечении евроатлантической безопасности. Мы обеспечиваем долгосрочную способность НАТО гарантировать оборону и безопасность союзников ... Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их совместные попытки подорвать международный порядок и его правила противоречат нашим ценностям и интересам".

"Мы, каждый по отдельности и совместно, можем предоставить весь комплекс вооруженных сил, возможностей, планов, ресурсов, средств и инфраструктуры, необходимых для политики сдерживания и обороны, в том числе для проведения мощных военных операций по многим направлениям против наших конкурентов, обладающих ядерным оружием. Соответственно, мы усилим подготовку и учения, которые будут имитировать реальные военные действия, а для некоторых союзников — в том числе и военные действия с использованием имитации ядерного оружия. По нашему мнению, это будет способствовать большей согласованности действий между обычным и ядерным компонентами сдерживания и обороны НАТО во всех областях военного конфликта... НАТО готова и способна сдерживать атаки России и управлять рисками в случае обострения кризиса и использования ядерного вооружения".

Все это не предвещает ничего хорошего. Напоминает мысли военного маньяка по прозвищу Доктор Стрейнджлав из антивоенного фильма Стэнли Кубрика. Причем допускается, что доктор этот может быть и не мужчиной:

"Мы признаем исключительную важность полного, равноправного и значимого участия женщин во всех аспектах мира и стабильности [...] Мы будем продвигать гендерное равенство и учитывать гендерные аспекты".

Сможет ли в результате женщина нажать на пресловутую красную кнопку?

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Отчаянная тактика Украины

Военный конфликт на Украине теперь выглядит по-другому — и это благодаря СМИ. Газета "Нью-Йорк Таймс" (NYT) с самого начала объявляла клеветой любые намеки на нацистов на Украине. Однако вчера та же "Нью-Йорк таймс" все же нашла на Украине нацистов. И поразительно, что американская газета приоткрыла завесу над этой бесславной стороной украинской армии как раз в тот момент, когда должно было начаться долгожданное наступление. Теперь, скорее всего, в некоторых кругах "откровение" доблестных американских журналистов посчитают предательством.

А ведь с самого начала конфликта NYT публиковала ежедневные заявления Зеленского, словно это "священный текст". Журналисты NYT были настолько очарованы оливковой маечкой воина из Vogue, что тексты, которые он зачитывал, переходили из его уст в колонки американской прессы без каких-либо изменений. Сомневаться в них было равносильно сомнению в святости Папы римского у католика. Даже в тот момент, когда Бахмут (Артемовск) был взят русскими, NYT продолжала сообщать, что победа близка. Первые сомнения возникли только после разрушения ГЭС в Каховке: сообщая о разрушенной плотине, газета, как ни странно, не заняла чью-либо сторону во взаимных обвинениях Киева и Кремля. Похоже, NYT решила, что ей лучше перестраховаться заранее, а не ждать смертоносных последствий этого губительного для всех потопа.

Украинское контрнаступление должно было состояться в любом случае. Всем ясно, что США потребовали от Украины начать это контрнаступление, чтобы оправдать свои щедрые военные расходы. Но даже безграмотный в военном деле воин из Vogue не мог не знать, что это наступление было обречено еще до своего начала. Эта перспектива напоминает сражение при Омдурмане в 1898 году, когда махдистская армия повстанцев в Судане была безжалостно истреблена английскими пулеметами. Со своей стороны, я надеюсь и молюсь, чтобы Виктория Нуланд (Victoria Nuland) опять приехала со своими печеньями — или хоть шоколадными конфетами. И напомнила им, как они жили до ее первой "кондитерской помощи". Будет интересно посмотреть, как украинские солдаты, с оружием в руках и отрезвленные правдой о том, что их использовали в качестве пушечного мяса, отблагодарят ее должным образом.

Но будет ли вообще это наступление продолжено? У недавних атак украинских беспилотников на территории России и разрушения дамбы может быть несколько причин. Таких как, например, отвлечение внимания от вопроса о том, что там с этой наступательной операцией. Или создание такого крупного инцидента, что ООН будет вынуждена действовать, тем самым помогая Вашингтону и его марионеточному режиму "сохранить лицо" с помощью переговоров. А может, за этими ударами стоит предупреждение Кремлю, что, если Украина все же падет, новейшее вооружение, предоставленное Вашингтоном, все еще может оставаться нацеленным, скажем, на российский ядерный реактор. А тем временем нацисты совсем не боятся Армагеддона — напротив, как Гитлер в своем бункере в конце войны, они упиваются мыслями о нем.

Норман Финкельштейн (Norman Finkelstein)