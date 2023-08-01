Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России

Медведев заявил, что отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал выгодным для РФ отказ Киева от переговоров, по мнению российского политика, это позволит довести начатое в ходе спецоперации до конца.

"Как же всё-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалёкие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев. Как же всё-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта. Как же всё-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной", - написал Медведев.

"Всё это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. До конца бандеровского режима. До конца неонацистской идеологии. До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций", - добавил Медведев.