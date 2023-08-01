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ЦАМТО

Times: Британия утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы ВСУ

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Военные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2.
Источник изображения: © Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC

ЦАМТО, 31 июля. Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Украины, потратив на это миллионы фунтов стерлингов.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание The Times, получившее доступ к правительственной информации.

"Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов", – говорится в статье.

По данным издания, ремонт танков был признан экономически нецелесообразным. При этом сам процесс утилизации происходил в период между 2010-м и 2014-м годами, на него было потрачено 4,3 млн. фунтов.

Как заявил The Times военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп, указанные танки были одними из наименее используемых британской армией, они уже были на хранении, когда было принято решение их утилизировать. По его словам, содержать их консервацию было дорого, а крупные наземные конфликты в Европе тогда считались делом прошлого.

Ранее Лондон отправил Киеву 14 танков Challenger 2 из состава британской армии. В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки прибыли на Украину, напоминает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
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