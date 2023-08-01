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Известия.ru

Политолог Миршаймер указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша

Запад поощрял и изо всех сил подталкивал Украину к наступлению из-за страха остаться без значительных успехов на поле боя в 2023 году. Если их не будет, общественная поддержка войны иссякнет, украинцы и Запад проиграют, заявил 30 июля в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.

Он напомнил, как западные кураторы Киева поставляли вооружение и проводили обучение, чтобы хоть как-то изменить ситуацию на фронте. Но кардинально не менялось ничего. И тогда Запад придумывал новые типы оружия и боеприпасов для поставок Украине, лишь бы не пропадала видимость поддержки на пути к успеху. Запад даже подготовил девять бригад и танковый лес, который сможет прорвать русскую оборону, но и это не сработало.

«Они даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск. В итоге они сражались в серой зоне и понесли огромные потери», — констатирует политолог.

Продолжая список решений западных кураторов Киева, он задается вопросом, что же делать теперь? Чего же дать украинской стороне для победы — F-16 и ATACMS, отвечает на свой вопрос Миршаймер.

«Трудно поверить, что люди в Пентагоне, зарабатывающие на жизнь изучением войны, верят, что F-16 или ATACMS изменят баланс сил на поле боя. Они делают это в значительной степени потому, что мы должны что-то делать, и это действительно всё, что мы можем сделать. Мы не можем сдаться, мы должны продолжать борьбу, мы должны продолжать вооружать украинцев», — признал он.

Политолог добавил, что иллюзии о том, как украинцы научатся летать на F-16 и всё изменится, нелепы. Этого не произойдет.

«Украинцы находятся в глубокой беде. Мы повели их по фатальной тропе соблазнов, но на данный момент мы ничего не можем сделать, чтобы исправить эту ситуацию», — заключил эксперт.

21 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19Fortyfive о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная — Сватово, несмотря на обилие лесов.

20 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

В этот же день полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Он добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий.


Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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