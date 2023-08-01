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Военное обозрение

В британском парламенте подсчитали общее количество имеющихся у армии боеспособных танков

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Источник изображения: topwar.ru

Последние годы Лондон последовательно проводит политику сокращения оборонных расходов, что отрицательно отразилось на техническом оснащении королевских Вооруженных сил. Особенно плохо обстоят дела с бронетехникой.

О сложившейся ситуации в танковых войсках Соединенного Королевства рассказывается в материале, опубликованном в газете The Daily Telegraph со ссылкой на депутата палаты общин парламента Великобритании Тобиаса Эллвуда, возглавляющего комитет по обороне.

В британском парламенте подсчитали общее количество имеющихся у армии боеспособных танков Challenger 2. Как оказалось, их не наберется и полсотни – остальные находятся в неисправном состоянии.

Эллвуд считает, что командование британской армии способно укомплектовать исправными танками максимум один бронетанковый полк, то есть оно располагает примерно 44 боеспособными единицами.

Столь слабое военное положение не соответствует ухудшающейся ситуации в области безопасности, с которой мы сталкиваемся

- бьет тревогу парламентарий.

Британские журналисты напоминают, что только за период с 2010 по 2014 год в Британии было списано 44 единицы Challenger 2.

Источник изображения: topwar.ru

В общей сложности на вооружение армии Соединенного Королевства поступало 386 таких танков. Они принимали активное участие в военной операции на территории Ирака. 40 Challenger 2 британское командование списало еще до 2010 года. На данный момент на вооружении у британцев номинально стоит 227 таких танков.

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Страны
Великобритания
Ирак
Продукция
Challenger 2
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