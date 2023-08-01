Источник изображения: topwar.ru
Последние годы Лондон последовательно проводит политику сокращения оборонных расходов, что отрицательно отразилось на техническом оснащении королевских Вооруженных сил. Особенно плохо обстоят дела с бронетехникой.
О сложившейся ситуации в танковых войсках Соединенного Королевства рассказывается в материале, опубликованном в газете The Daily Telegraph со ссылкой на депутата палаты общин парламента Великобритании Тобиаса Эллвуда, возглавляющего комитет по обороне.
В британском парламенте подсчитали общее количество имеющихся у армии боеспособных танков Challenger 2. Как оказалось, их не наберется и полсотни – остальные находятся в неисправном состоянии.
Эллвуд считает, что командование британской армии способно укомплектовать исправными танками максимум один бронетанковый полк, то есть оно располагает примерно 44 боеспособными единицами.
- бьет тревогу парламентарий.
Британские журналисты напоминают, что только за период с 2010 по 2014 год в Британии было списано 44 единицы Challenger 2.
Источник изображения: topwar.ru
В общей сложности на вооружение армии Соединенного Королевства поступало 386 таких танков. Они принимали активное участие в военной операции на территории Ирака. 40 Challenger 2 британское командование списало еще до 2010 года. На данный момент на вооружении у британцев номинально стоит 227 таких танков.