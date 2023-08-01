Утечка секретного досье: в атаке на Крымский мост участвовали британцы

Секретное досье, попавшее в распоряжение The Grayzone, указывает на то, что в нападении на Крымский мост участвовали британские спецслужбы. В документах фигурирует группа, привлеченная для обучения украинских диверсантов террористическим атакам на территории России.

Кит Кларенберг

The Grayzone разоблачил внештатных сотрудников британской разведки, сотрудничавших со Службой безопасности Украины в атаках на Керченский мост. Утечка документов показывает, что они сыграли значительную роль в последней атаке на мост и, возможно, помогают Киеву выслеживать украинцев, обвиняемых в коллаборационизме с Россией.

16 июля в результате предрассветной атаки на Керченский мост, соединяющий Крым с материковой частью России, двое мирных жителей погибли, а 14-летний подросток получил тяжелые ранения. Советники президента Украины Владимира Зеленского намекнули на вину Украины, а президент России Владимир Путин указал пальцем на Киев и поклялся отомстить.

Атака стала второй попыткой разрушить Керченский мост менее чем за год. 8 октября 2022 года террорист-смертник дистанционно взорвал заминированный грузовик на мосту, убив троих человек и нанеся сооружению такой серьезный ущерб, что автомобильный переход по нему оставался закрытым до февраля этого года, а железнодорожное движение возобновилось только в мае (Автомобильное и железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив было частично восстановлено уже 9 октября. — Прим. ИноСМИ).

Как стало известно The Grayzone через два дня после взрыва, банда агентов британской военной разведки подготовила подробный план разрушения Керченского моста еще несколькими месяцами ранее. Чертежи были составлены по указанию Криса Доннелли, старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО. Его транснациональные связи обеспечивают значительный вклад Лондона в украинскую прокси-войну на расстоянии вытянутой руки, во взаимодействии с одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ).

После приступа радости украинской общественности и правительства в связи с первым взрывом в Керчи официальные лица в Киеве быстро отступили, заявив, что на самом деле это была операция, проведенная Россией "под фальшивым флагом". Но в мае этого года глава СБУ Василий Малюк наконец признал, что его ведомство предприняло определенные меры для совершения теракта, вынудив ни о чем не осведомленного водителя грузовика невольно стать террористом-смертником.

Похоже, что на этот раз СБУ использовала беспилотные надводные аппараты для подрыва Керченского моста. Дополнительный анализ просочившихся файлов, ранее раскрытых The Grayzone, дает прочную основу для того, чтобы снова обвинить в теракте клику Доннелли.

В этих файлах компания Prevail Partners выступает как некая тайная группа, привлеченная для обучения секретной украинской армии диверсантов террористическим атакам на территории России. Prevail пообещала предоставить СБУ свой обширный опыт и технологии для подготовки диверсионных операций в Крыму, в частности, по Керченскому мосту. Имеющиеся у нас материалы также поднимают серьезные вопросы о том, как помогает эта теневая клика Доннелли Службе безопасности Украины и в ее преступной войне с лицами, сотрудничающими с Россией,

Британские сапоги на земле Украины

С точки зрения диверсионной группы Доннелли, у одесского отделения СБУ Украины были идеальные возможности для того, чтобы посеять хаос в Крыму. Подразделение, расположенное прямо на Черном море и укомплектованное ярыми сторонниками и боевиками Майдана, вскоре после вторжения России подписало соглашение о технической поддержке с Prevail and Thomas in Winslow (TIW), самопровозглашенной "компанией по управлению кризисными ситуациями".

По условиям сделки Prevail провели "оценку возможностей" Службы безопасности, выявив области, в которых они могли бы помочь. Затем результаты были использованы для "обеспечения программного финансирования со стороны международного сообщества и стран-доноров". Это предполагало тайное субсидирование таких "услуг", как подготовка подпольной армии диверсантов для нападения на Крым.

В рамках "оценки возможностей" представители британской компании Prevail and TIW конфиденциально встретились с заместителем начальника Одесского отделения СБУ. Секретная встреча была посвящена в значительной степени "выявлению перспективных целей и определению специалистов для поддержки этой функции". В Prevail and TIW считали, что они могут "сделать огромный вклад" в существующие возможности СБУ по выявлению целей в Крыму и электронному сбору данных о них благодаря "коллективному опыту компании в выявлении уязвимых целей противника". Это позволило бы получать "подтверждающую и готовую к применению информацию", которая дала бы возможность проводить как скрытые операции, так и демонстративные акции.

Среди прочего, в предложении говорилось, что Prevail and TIW должна научить СБУ "мониторить береговую линию и действия русских" с помощью разведывательных беспилотников, а также предоставить украинцам доступ к спутниковым снимкам для помощи в наведении на цели в военных и "черных" операциях. Это имело бы большое значение, заметил британский оперативник, участвовавший во встрече. Службу безопасности также обещали научить, как раскрывать зашифрованные данные, хранящиеся на цифровых устройствах, украденных у захваченных или убитых российских солдат.

"1. БПЛА/дроны. В этой области у украинцев есть определенный опыт, но сейчас он ограничивается в основном турецкими БПЛА с ограниченной дальностью действия и возможностями. Мы обсуждали различные возможности, в частности методы перезарядки дронов и организации с их помощью непрерывного наблюдения в режиме реального времени.

Украинцы с радостью готовы принять другие наши платформы, а также обучение работе с ними. Такие возможности имели бы для них большое значение. В переговорах мы коснулись также спутниковой фотосъемки, к данным которой они уже имеют доступ. Однако мы могли бы помочь украинцам с повышением качества их анализа".

В заключение в "оценке возможностей" отмечается, что для того, чтобы эффективно использовать навыки и технологии Prevail and TIW, представители Одесского СБУ "понимают, что обучение будет связано с определенными сложностями и необходимостью присутствия непосредственно в отделении хорошо подготовленных британских инструкторов и советников".

Как выразился один из сотрудников Prevail and TIW, "создавалось впечатление, что украинцы были удовлетворены нашей готовностью обеспечить наше присутствие, то есть поддержку и инструктаж непосредственно на их территории. Таким образом, речь шла о наших сапогах на их земле".

Сразу после встречи с заместителем директора СБУ Одессы представители Prevail and TIW связались с правительством Украины, чтобы наметить совместные планы по поддержке военных действий Киева и удовлетворить "неотложные оперативные потребности" СБУ.

Во введении к "оценке возможностей" Prevail and TIW отмечалось, что на встрече обсуждались "не все пункты" из первоначального запроса СБУ. Некоторую подсказку относительно того, что мог включать в себя этот запрос, может дать презентация под названием "Информационный пакет по Керченскому мосту". Она была подготовлена специалистом фирмы по "геопространственной разведке" в тот же день, когда Prevail направила Киеву письмо о намерениях, в апреле 2022 года.

В предложении изложены различные сценарии взрыва Керченского моста. Некоторые из них заходили гораздо дальше, чем произошло в реальности. Один из предполагаемых заговоров включал в себя взрыв большой емкости с аммиачной селитрой прямо под мостом. Взрыв такой аммиачной селитры в Бейруте в августе 2020 года, в результате которого погибли по меньшей мере 214 человек, тысячи получили ранения и был нанесен огромный материальный ущерб на миллиарды долларов, был с одобрением приведен в качестве примера для подражания.

В июне этого года, когда давно ожидавшееся контрнаступление Украины на восточных равнинах страны захлебнулось, директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Киев, чтобы рассмотреть так называемый "план победы", предложенный руководителями вооруженных сил и разведки США. На повестке дня стояло "удержание в заложниках" населения Крыма. Чуть более трех недель спустя Украина во второй раз атаковала Керченский мост.

Украинские военные представили директору ЦРУ Уильяму Бернсу свой "идеальный сценарий" "держать в заложниках" все население Крыма, обстреливая его "мощным оружием", чтобы "получить рычаги давления" на Россию Другими словами, государственный террор https://t.co/hUlHGP4MU2 pic.twitter.com/ye33bj7Wet — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 2 июля 2023

В условиях, когда через Керченский мост каждый день совершаются тысячи гражданских поездок, украинские диверсии были нацелены исключительно на гражданскую цель, убивая невинных людей и не затрагивая российские вооруженные силы. Таким образом, вопрос о том, являются ли военным преступлением попытки Киева разрушить это гражданское сооружение, остается открытым.

Одновременно с этими диверсионными акциями правительство Украины ведет безжалостную войну против обвиняемых в пророссийском коллаборационизме, в то время как международные правозащитные группы и западные СМИ смотрят совершенно в другую сторону. А ведь убийства таких "коллаборационистов" однозначно представляют собой преступления против человечности.

Утекшие файлы, раскрытые The Grayzone, показывают, что Prevail and TIW, скорее всего, оказывала одесской СБУ поддержку в выявлении местонахождения подозреваемых в коллаборационизме и, возможно, участвовала в преступной политической чистке на Украине.

"Целеустановка. Мы могли бы серьезно помочь украинской стороне с нашим опытом выявления целей на основе коллективной методики НАТО F3EA (Система выявления стратегических целей, их разведки, определения способов их уничтожения и выдача заданий и целеустановок войскам — Прим ИноСМИ). Это позволит объединить возможности СБУ (HUMINT, перехват электронных данных) с нашими возможностями. В целеустановке должны широко использоваться данные, получаемые с БПЛА и спутниковой разведки. Мы также обсуждали работу групп ALPHA. Возможно, мы смогли бы помочь украинцам в подборе персонала для них".

Пророссийский контингент на Украине под прицелом

После начала СВО России на Украине крестовый поход Киева против предполагаемого "сотрудничества и измены" привел к возбуждению тысяч уголовных дел. Как отмечалось в июньском докладе Верховного комиссара ООН по правам человека, уже вынесено 500 обвинительных приговоров с наказаниями от штрафов до 15 лет лишения свободы.

Комиссар ООН задокументировал, сколько лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, подверглись произвольному задержанию и жестоким пыткам. Усиленные методы допроса, зафиксированные ООН, включали избиения, пытки электрическим током, сексуальное насилие, принуждение к обнажению, угрозы калечащих операций на половых органах и изнасилования в отношении задержанных и их близких, угрозы расстрела, доставки на передовую и оставления там.

УВКПЧ выразило серьезную озабоченность в связи с тем, что украинский закон, предусматривающий уголовную ответственность за коллаборационизм, не определяет, чем на самом деле является эта деятельность или другие важные термины с точностью, достаточной для того чтобы позволить гражданам как-то регулировать свое поведение и разумно предвидеть правовые последствия своих действий или бездействия. Некоторые "коллаборационисты" просто принимали продовольствие и другую помощь от российских войск. Другие продолжали работать в условиях их присутствия, как, например, несколько учителей, которым грозит тюрьма.

Весьма примечательно, что в отчете отсутствовало какое-либо упоминание о суммарном количестве убитых коллаборационистов. Несмотря на то, что западные СМИ открыто приветствуют это варварство, украинские солдаты помещают в Интернете жестокие видеоролики TikTok, в которых они документируют захват подозреваемых и даже снимают их последующее убийство. А официальные лица в Киеве открыто приветствуют эффективность руководимых государством карательных отрядов, проводящих операции по зачисткам на территориях, ранее удерживавшихся Россией. Эти открыто пропагандируемые акты садистского политического насилия каким-то образом ускользнули от внимания следователей УВКПЧ.

"На коллаборационистов объявлена охота, и их жизнь не охраняется законом, — метал громы и молнии Антон Геращенко, советник МВД Украины в октябре 2022 года. — Наши спецслужбы уничтожают их, отстреливая, как свиней".

Помогают ли люди Доннелли украинской власти в этой жуткой кампании? Записи консультаций между Prevail and TIW и заместителем директора Одесского отделения СБУ убедительно свидетельствуют об этом. Еще на самой ранней стадии конфликта СБУ уже считало пристальное наблюдение за передвижениями и заявлениями пророссийского контингента "высшим приоритетом", хотя и до тех пор активно боролось с ним. В файле с записью переговоров есть примечания:

"Вопрос об отслеживании и мониторинге различных электронных устройств и средств связи занял основное место в разговоре. У одесской СБУ есть определенные возможности для отслеживания мобильных телефонов, но она подчеркнула, что у них нет возможности идентифицировать пользователей. Это область, в которой мы можем поддержать украинцев. Мы обсудили... альтернативные методы отслеживания и мониторинга, такие как технологии на основе приложений, и они были явно впечатлены и обрадованы этой перспективой".

"2. Вопрос об отслеживании и мониторинге различных электронных устройств и средств связи занял центральное место в консультациях. У одесской СБУ есть определенные возможности для отслеживания мобильных телефонов, но она подчеркнула, что у них нет возможности идентифицировать пользователей. Однако украинцы упомянули, что через свои возможности часто устанавливали русских владельцев телефонов. Это область, в которой мы можем поддержать украинцев. Мы обсудили... альтернативные методы отслеживания и мониторинга, такие как технологии на основе приложений, и они были явно впечатлены и обрадованы этой перспективой. Особенно их вдохновляет возможность устанавливать местоположение мобильных телефонов географически, а затем продолжать их отслеживание и мониторинг.

Они очень заинтересовались технологией CEREBRO, что означает, что их заинтересует также методика FiveCast и вообще наши возможности сбора сведений из открытых источников".

Упомянутая технология на основе приложений была незаконной глобальной сетью наблюдения Anomaly 6, которая, согласно просочившимся документам, уже используется для целеустановки Вооруженными силами Украины. Однако, как уже сообщала The Grayzone, технология слежения за смартфонами Anomaly далеко не так точна, как утверждается в маркетинговых материалах компании. В ней существует большой риск системных ошибок, которые могут привести к тому, что ни в чем не повинные гражданские лица будут заклеймены как российские коллаборационисты или шпионы, что почти неизбежно будет стоить многих человеческих жизней. Существует также риск того, что это может облегчить арест и экстрадицию украинских беженцев и в Европе, учитывая, что Киев сейчас работает с Интерполом над отслеживанием подозреваемых коллаборационистов, бежавших в Европейский союз.