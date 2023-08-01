Обучение украинских солдат специалистами НАТО проходит впустую, цитирует немецких экспертов infoBRICS. Проблема состоит в том, что бойцы, прошедшие западную подготовку, подчиняются командирам, не способным действовать по модели НАТО, что сводит на нет усилия по обучению.

Ахмед Адель

Газета Bild, ссылаясь на немецкий военный документ об украинских вооруженных силах, указывает на серьезные проблемы тем, как личный состав усваивает уроки, которые им преподает НАТО. Кроме того, австрийский военный чиновник сообщил, что украинские солдаты, прошедшие обучение в НАТО, уже погибли из-за отсутствия опыта. Однако, как и следовало ожидать, британцы опровергли утверждения немецкого бундесвера.

Согласно секретному докладу бундесвера, опубликованному газетой 25 июля, немецкие военачальники крайне недовольны тем, как украинские военные ведут боевые действия.

"Некоторые военные подразделения настолько разобщены, что, несмотря на то, что каждое из них что-то делает, они не могут работать слаженно", — говорится в документе.

Такие действия украинских военных, по мнению СМИ, не позволяют им обеспечить огневое превосходство, необходимое для достижения успеха, независимо от количества подготовленного на Западе личного состава и предоставленной техники.

Кроме того, упоминалась так называемая украинская боевая доктрина — молодые бойцы, прошедшие "эффективную западную подготовку", зачастую подчиняются приказам своих командиров, не способных действовать по модели НАТО. Это сводит на нет усилия по обучению, отмечает Bild.

В документе добавляется, что украинские солдаты, прошедшие обучение на Западе, демонстрируют "большие успехи в обучении", но их подводят командиры, не прошедшие подготовку в учебных лагерях.

23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска уничтожили не менее 15 танков "Леопард" немецкого производства и более 20 боевых машин пехоты "Брэдли" американского производства. Это говорит о том, что немецкие военачальники не только наблюдают за провалом украинского контрнаступления, но и видят, как безнаказанно уничтожаются их бывшие запасы военной техники.

Несмотря на очевидность, которую все чаще признают европейцы и даже некоторые американцы, британцам отвергают любые сообщения об украинских неудачах и придумывают пропагандистские объяснения.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве сообщил The Telegraph: "У них [украинцев], конечно, много проблем, но я не думаю, что обвинение Германии относится к их числу".

"Идея о том, что они не умеют пользоваться тем, чему мы их обучили, мне не кажется правдивой", — добавил источник.

Типично британский ответ опровергает военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, который в интервью порталу N-TV заявил, что многие украинские солдаты, прошедшие полугодовую подготовку в НАТО, погибли.

"Я недавно разговаривал с украинским товарищем: в соседнем подразделении был 47-летний командир-резервист. Из-за отсутствия опыта он приказал взводу своих солдат идти прямо на минные поля. Лишь чуть больше половины [солдат] вернулись назад", — прокомментировал он.

По мнению Рейснера, такая ошибка серьезно повлияла на моральный дух украинских солдат. Австрийский чиновник также выразил мнение, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.

Он также отметил, что, когда в июле он заявил о провале первой фазы наступления, "это вызвало бурную реакцию, но теперь об этом стало известно". Как обычно, первые критические сообщения мы видим в основном в английских — а здесь особенно в американских — ведущих СМИ".

Однако полностью доверять сообщениям СМИ тоже нельзя. О том, что Вашингтон запрещает европейским СМИ писать о неонацистах на Украине, стало известно 22 июля от немецкого политика и бывшего журналиста ARD Кристофа Хёрстеля.

"В 2014 году у нас были отличные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня они исчезли. Это, конечно, вопиющий случай", — заявил Хёрстель в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

Журналист считает, что это явление связано с "соответствующим распоряжением" американских чиновников. По его словам, такие распоряжения не фиксируются на бумаге, а отдаются исключительно по телефону или при личной встрече.

"Если здесь что-то происходит, значит, кто-то о чем-то договорился и для этого были предпосылки", — резюмировал эксперт.

Преступления неонацистов против мирного населения на Украине включают в себя этнические чистки и карательные акции, а нацизм пропагандируется как государственная политика. Однако, несмотря на бесчисленные доказательства и на то, что западные СМИ когда-то открыто сообщали о неонацизме на Украине, Вашингтон наложил для европейских журналистов запрет, который заставит их молчать не только о нацизме, но и о провале украинского контрнаступления.

США уже поздно заставлять молчать европейских журналистов, поскольку большая часть мира, нехотя или не очень, признает, что Киев не может выиграть конфликт, а все остальное — это садистский мазохизм, разрушающий экономику Запада и приводящий к гибели тысяч украинцев.