В Чехию доставлены первые ударные вертолеты AH-1Z "Вайпер"

ЦАМТО, 31 июля. Минобороны Чехии 26 июля объявило о прибытии на 22-ю вертолетную базу ВВС первой пары приобретенных в США ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер".

Техника была доставлена на борту самолета ВТА C-17 "Глоубмастер" ВВС США.

Как планируется, к середине сентября на базу будут доставлены еще четыре вертолета: два AH-1Z "Вайпер" и два UH-1Y "Веном".

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила о важности поставки, которая позволяет ВС страны избавиться от зависимости в российских технологиях и перейти на современную западную платформу.

В Чехию также прибыла большая группа американских специалистов, которые в ближайшие две недели совместно с чешскими коллегами выполнят сборку вертолетов, проведут летные испытания и сертификацию машин, введут их в эксплуатацию. В течение августа из США прибудет мобильная группа подготовки (МТТ – Mobile Training Team), которая с 1 сентября приступит к обучению летного состава 22-й вертолетной базы ВВС. Официальная презентация вертолетов состоится в Намешть-над-Ославой 17 августа при участии министра обороны, начальника генерального штаба и других представителей ВС Чехии.

В настоящее время на вооружении 22-й вертолетной базы состоят вертолеты Ми-24В/35 и Ми-171Ш. Официальная церемония прощания с вертолетами Ми-24В/35 состоится в сентябре.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 4 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования общей стоимостью 205 млн. долл. Ранее, в октябре 2017 года, Госдепартамент США одобрил продажу Чехии в рамках программы FMS до 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y общей стоимостью до 575 млн. долл.

В конце 2019 года МО Чехии признало оптимальной закупку для вооруженных сил комбинации из 8 многоцелевых UH-1Y и 4 ударных AH-1Z. 12 декабря 2019 года министры обороны США и Чехии подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии вертолетов UH-1Y "Веном" и AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость заказа составила около 650 млн. долл. Планируется, что поставки должны быть завершены в 2024 году.

В сентябре 2020 года ВМС США заключили с компанией Bell Textron первый контракт стоимостью 272,161 млн. долл. на поставку 8 вертолетов UH-1Y и 4 вертолетов AH-1Z для ВС Чехии. Сборка первого AH-1Z началась в феврале 2022 года.

Весной 2022 года Чехия и США достигли договоренности о передаче в дополнение к новым UH-1Y и AH-1Z двух дополнительных "Вайпер" и шести "Веном" из состава ВС США. В мае 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" необходимых для модернизации оборудования и услуг на сумму до 650 млн. долл. Таким образом, на вооружении ВВС Чехии будет состоять 20 американских машин: 10 многоцелевых UH-1Y "Веном" и 10 ударных AH-1Z "Вайпер". Наряду с вертолетами, СВ Чехии получат соответствующее вооружение, включая ПТУР "Хеллфайр", УР APKWS, неуправляемые ракеты, пушки, пулеметы и боеприпасы.

Пилоты и техники базы в Намешть-над-Ославой с июля прошлого года по 9 февраля текущего проходили переподготовку на новые вертолеты на базе морской пехоты США Кэмп-Пендлтон (шт.Калифорния). В течение следующих двух лет обучение продолжится в Чехии.

В марте в Чехию был доставлен первый из двух тренажеров, которые LOM Praha будет эксплуатировать в недавно построенном тренажерном центре на базе в Наместь-над-Ославой.

Унификация UH-1Y с AH-1Z составляет 85%. Вертолеты используют одни и те же более мощные двигатели General Electric T700-GE-401, интегрированную боевую систему, ударозащищенные сиденья, авионику и динамические компоненты, включая четырехлопастный несущий винт. Оба вертолета специально разработаны для экспедиционных операций.