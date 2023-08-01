Российские инженерные подразделения в зоне СВО прикрывались противодроновым комплексом «Сапфир»

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Сообщается об испытании современного российского противодронового комплекса «Сапфир». Испытания проводились в ходе российской спецоперации.

По информации ТАСС, ссылающегося на источник в ОПК, речь идёт о комплексе, который предназначается в том числе для прикрытия инженерных подразделений. С помощью «Сапфира» от беспилотников противника были защищены инженерные подразделения, которые возводили защитные сооружения на ряде территорий в зоне СВО.

«Сапфир» отличается тем, что способен защитить от всех типов тактических беспилотников. Он способен обнаружен и идентифицировать цель, после чего, в случае соответствия цели параметрам противника, осуществляется радиоэлектронное воздействие на системы дрона, что не позволяет тому выполнить задачу.

Сообщается о том, что цель комплекс «Сапфир» способен обнаружить на дистанции до 30 км, а противодействовать на максимальном расстоянии до 5 км.

Помимо противодействия непосредственно БПЛА комплекс «Сапфир» может эффективно применяться и против наземных станций управления дронами.

Ранее комплекс был представлен на форуме «Армия-2020». «Сапфир» - разработка специалистов ВНИИ «Градиент». Он позволяет создавать радиоэлектронные помехи на определённом периметре, блокировать сигнал спутниковой навигации всех известных на сегодняшний день систем, включая GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Лишённый связи с оператором дрон противника будет находится в воздухе без возможности передачи данных, затем спустится на землю. Также может быть дана команда на уничтожение дрона операторам средств поражения воздушных целей.