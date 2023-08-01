Источник сообщил об успешном завершении испытаний комплекса РЭБ «Сапфир» в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине прошли испытания нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир». Об этом 31 июля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник отметил, что комплекс РЭБ хорошо зарекомендовал себя при защите частей, которые работали над инженерными сооружениями, от беспилотников.

«Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — рассказал он об эффективности устройства и о его востребованности среди российских войск.

По имеющейся информации, РЭБ «Сапфир» может обнаружить цель на расстоянии до 30 км, а возможность устранить вражеский беспилотник появляется при сближении на расстояние от пяти км. При этом устройство способно произвести классификацию уровня опасности дрона, а также подать сигнал тревоги с случае необходимости. Устранение вражеской техники происходит путем воздействия на электронные системы. Помимо прочего, «Сапфир» способен находить и уничтожать наземные станции управления беспилотниками.

Ранее, 30 июля, средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника. Всего же с начала спецоперации армия РФ уничтожила уже 5358 вражеских дронов.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее, 29 июля, Минобороны сообщало об уничтожении шести украинских беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики (ЛНР), Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Марфополь Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.