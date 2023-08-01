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РИА Новости

МИД рассказал, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии

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Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МИД: учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих могут быть созданы практически для всех видов войск, они будут работать на базе воинских частей, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, функционирует совместная региональная группировка войск, на территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения", - сообщил Полищук.

Сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет. Утверждена программа военно-технического сотрудничества до 2025 года, добавил он.

Кроме того, завершается процесс ратификации российско-белорусского соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. "Белорусская сторона ратифицировала его в июле", - напомнил дипломат.

В настоящее время, уточнил Полищук, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск. Действовать они будут на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии.

В середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Документ регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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