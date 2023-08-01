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Известия.ru

МО опубликовало кадры работы мобильных групп десантников на багги и мотовездеходах

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Мобильные группы десантников на автомобилях типа багги, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), а также на мотовездеходах (квадроциклах) с установленными на них автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя» отработали по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 31 июля показало, как это происходило.


На херсонском направлении в районе Антоновского моста наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили в полуразрушенном доме наблюдательный пункт украинских формирований, откуда велась корректировка огня по левому берегу Днепра.

Получив задачу на его уничтожение, экипаж мобильной группы десантников, действующих на автомобилях багги, оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет», они уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в военном ведомстве.

Одновременно на запорожском направлении в районе населенного пункта Старомайорское мобильные группы ставропольских десантников на квадроциклах, оснащенных автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя», вели боевую работу по поддержке штурмовой группы ВДВ, осуществлявшей штурм одного из опорных пунктов украинских формирований.

«Работали расчетом АГС. Задача была — прикрыть наши штурмовые отряды. Выехали на позицию, отработали. По нам начала работать артиллерия противника. В дальнейшем перекатились на запасную позицию и продолжили прикрывать наши подразделения. Задача была выполнена», — рассказал номер расчета АГС-17 с позывным Вымпел.

Днем ранее, 30 июля, российские десантники поделились с «Известиями» видео, на которых запечатлены моменты уничтожения групп боевиков ВСУ, выявленных при ночной разведке, их орудий и мест дислокации.

28 июля Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили объекты замаскированных позиций ВСУ на соледаро-артемовском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
АГС-17
Корнет
Персоны
Путин Владимир
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