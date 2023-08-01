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Вестник Мордовии

Что представляет собой самоходка Abbot, которую хотят закупить для ВСУ

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Источник изображения: Фото: скриншот с видео

Представители Украины пытаются скупить в Британии различную списанную бронетехнику. В частности, сообщается, что ВСУ, якобы, получат три десятка машин легкого гусеничного семейства CVR(T).

В него входят весящие восемь тонн бронетранспортеры FV103 Spartan, уже много раз подбитые в ходе СВО, а также понесшие потери платформы под зенитные ракетные комплекс ЗРК Stormer HVM, машины управления FV105 Sultan и санитарные FV104 Samaritan.

Как сообщает "Российская газета" (проект "РГ: российское оружие"), не исключено, что будут приобретены самоходные артиллерийские установки L109 Abbot, снятые с вооружение двадцать восемь лет назад. Эти САУ считаются устаревшими, встречаются лишь в музеях и частных коллекциях. Они вооружены 105-мм гаубицами L13A1, имеющими дальность стрельбы до 17300 метров. Боекомплект - сорок выстрелов. Имеется также зенитный 7,62-мм пулемет L4A4. Масса - 17400 килограммов. Мощность дизельного двигателя - 240 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 48 километров в час. Бронирование - легкое, противопульное. Экипаж - четыре человека.

Впрочем, если такая САУ и будет приобретена, особой пользы она не принесет. Возможно, с нее снимут башню и будут использовать в качестве обычного транспортера.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
C-27J
Проекты
ИТ
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