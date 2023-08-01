ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой

Такое техническое решение позволяет проводить ориентирование и прицеливание без покидания боевой машины, пояснили в компании

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") предлагают оснащать тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" новой системой навигации собственной разработки, которая позволит сохранять жизни экипажа. Об этом ТАСС сообщили в холдинге.

"АО "ВНИИ "Сигнал" разработано и предложено оснащение БМ ТОС-1А "Солнцепек" современной системой навигации, которая позволяет выполнять боевые задачи с закрытых огневых позиций без применения внешних приборов ориентирования. Такое техническое решение обеспечивает сохранение жизни экипажа, так как позволяет проводить ориентирование и прицеливание без покидания боевой машины", - сообщили в компании.

Система "Солнцепек" использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 000 кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. "Солнцепеки" могут нанести удар на дистанции до 6 км.