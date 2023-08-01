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ТАСС

Источник сообщил об испытаниях нового комплекса РЭБ "Сапфир" в зоне спецоперации

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Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС

"Сапфир" использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотникам различных типов "Сапфир" испытали в зоне спецоперации для прикрытия инженерных подразделений, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали", - рассказал собеседник агентства.

Комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапфир" используется для защиты объектов от все типов беспилотников. При обнаружении цели и идентификации ее как враждебной "Сапфир" автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности для охраняемого объекта, подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы беспилотника. Цели гарантированно обнаруживаются комплексом на дальностях до 30 км, противодействие осуществляется за 5 км и ближе. "Сапфир" также способен подавлять наземные станции управления беспилотником. 

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