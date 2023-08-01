Отправку первой летной "Ангары" для космодрома Восточный запланировали на осень

Гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко отметил, что на производственной площадке ПО "Полет" в Омске проходят стыковка и испытания ракетных блоков ракеты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Изготовление первой летной ракеты-носителя "Ангара-А5", предназначенной для космодрома Восточный, еще продолжается, отправка запланирована на осень. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

"Изготовление первой летной ракеты "Ангара-А5" для космодрома Восточный продолжается согласно графику. <…> Отправка летного изделия на космодром для подготовки к пуску запланирована на осень текущего года", - сообщил Варочко.

По словам генерального директора предприятия, на производственной площадке ПО "Полет" в Омске проходят стыковка и испытания ракетных блоков ракеты.

В апреле Варочко сообщал в интервью ТАСС, что первая летная "Ангара-А5" для космодрома Восточный будет поставлена на космодром в 2023 году.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 г. в первый испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".