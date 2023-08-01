Офис Зеленского анонсировал переговоры с США о гарантиях безопасности

Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 30 июля/ Радио Sputnik. Украина на следующей неделе начнет обсуждать с США двусторонние гарантии безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, что является наиболее надежной гарантией безопасности", – написал он в Telegram-канале.

Ермак утверждает, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также об антироссийских санкциях.

Радио Sputnik писало, почему глава Минобороны Украины Алексей Резников был обеспокоен гарантиями безопасности G7 для Украины.