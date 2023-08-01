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Американский политик предложил создать новый альянс США и ЕС по типу НАТО

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Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт предложил создать новый альянс США и ЕС по типу НАТО для решения новых проблем - например, борьбы с усилением Китая или восстановления Украины.

"Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО... мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата", - написал экс-посол в статье, опубликованной газетой Financial Times.

Среди современных проблем бывший дипломат называет усиление Китая, угрозу изменения климата, защиту цепочек поставок, искусственный интеллект, ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР и восстановление Украины.

"Все это требует более тесного сотрудничества между США и ЕС, чем когда-либо прежде", - пишет Айзенштадт.

В апреле газета Politico со ссылкой на официальных лиц в Брюсселе сообщала, что в саммит США-Ес запланирован на октябрь.

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