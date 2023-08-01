Войти
РИА Новости

В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России

306
0
0
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Желающие подписать контракт с ВС России проходят специальное обучение в центре "Авангард"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Желающие подписать контракт с Вооруженными силами РФ проходят специальное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка".

"Сейчас "Авангард" является площадкой, которая принимает на своей территории людей, которые планируют подписать контракт с Вооруженными силами и пойти служить от Москвы, как от субъекта", - рассказала Борисова.

Она отметила, что центр военно-патриотического воспитания молодежи можно считать многопрофильным, поскольку проходят обучение не только школьники и студенты колледжей, но и будущие военные. Она также подчеркнула, что постоянно меняющаяся обстановка, под которую приходится очень быстро подстраиваться, позволяет центру выдавать большое количество новых качественных программ и проектов и делать это в максимально сжатые сроки.

"С конца апреля этого года мы были задействованы также как площадка в рамках выполнения указа по частичной мобилизации, в октябре месяце мы тоже эту повестку отработали", - рассказала Борисова, отвечая на вопрос агентства, проходят ли в центре в данный момент обучение желающие отправиться в зоны конфликтов.

Директор центра отметила, что при работе с детьми и взрослыми меняется методика, подход в трактовке и подаче материала, но базовые знания и навыки, преподаются одинаковые, так как зачастую даже взрослому человеку не хватает знаний о начальной военной подготовке. "Весь тот набор, который необходим ребенку, он будет точно также необходим и взрослому в условиях экстремальной, чрезвычайной ситуации", - сказала она.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.05.2017
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
09.02.2017
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
15.01.2015
В Крыму появится полк беспилотников, чтобы следить за кораблями НАТО
30.10.2013
Генерал Павлов: на поле боя вертолет – незаменимое средство для атаки
03.09.2012
Минобороны и ОСК заключили 95% контрактов по линии ГОЗ на 2012 год
11.06.2009
Строительство большого десантного корабля нового проекта начнется в этом году - Минобороны РФ
24.12.2007
Комплекс "Булава" будет принят на вооружение в 2008 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 06:27
  • 53868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.07 11:05
  • 1
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
  • 31.07 10:58
  • 7
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары