В центре "Авангард" готовят желающих подписать контракт с ВС России

Желающие подписать контракт с ВС России проходят специальное обучение в центре "Авангард"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Желающие подписать контракт с Вооруженными силами РФ проходят специальное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова на форуме "Россия - Африка".

"Сейчас "Авангард" является площадкой, которая принимает на своей территории людей, которые планируют подписать контракт с Вооруженными силами и пойти служить от Москвы, как от субъекта", - рассказала Борисова.

Она отметила, что центр военно-патриотического воспитания молодежи можно считать многопрофильным, поскольку проходят обучение не только школьники и студенты колледжей, но и будущие военные. Она также подчеркнула, что постоянно меняющаяся обстановка, под которую приходится очень быстро подстраиваться, позволяет центру выдавать большое количество новых качественных программ и проектов и делать это в максимально сжатые сроки.

"С конца апреля этого года мы были задействованы также как площадка в рамках выполнения указа по частичной мобилизации, в октябре месяце мы тоже эту повестку отработали", - рассказала Борисова, отвечая на вопрос агентства, проходят ли в центре в данный момент обучение желающие отправиться в зоны конфликтов.

Директор центра отметила, что при работе с детьми и взрослыми меняется методика, подход в трактовке и подаче материала, но базовые знания и навыки, преподаются одинаковые, так как зачастую даже взрослому человеку не хватает знаний о начальной военной подготовке. "Весь тот набор, который необходим ребенку, он будет точно также необходим и взрослому в условиях экстремальной, чрезвычайной ситуации", - сказала она.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.