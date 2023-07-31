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РИА Новости

Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят

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Кадры, на которых один танк останавливает атаку колонны бронетехники ВСУ
Кадры, на которых один танк останавливает атаку колонны бронетехники ВСУ.

Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области.

"Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из восьми единиц натовской техники на Запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — сообщил он в Telegram-канале.



Как сообщил накануне РИА Новости командир отличившегося подразделения, экипаж танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

Собеседник агентства уточнил, что воздушная разведка обнаружила выдвижение колонны противника в сторону российских позиций. После этого отечественная боевая машина отправилась навстречу и приняла бой. При этом российский танк не пострадал.

Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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