Экипаж танка, остановившего атаку колонны бронетехники ВСУ, наградят

Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области.

"Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из восьми единиц натовской техники на Запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — сообщил он в Telegram-канале.

Как сообщил накануне РИА Новости командир отличившегося подразделения, экипаж танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

Собеседник агентства уточнил, что воздушная разведка обнаружила выдвижение колонны противника в сторону российских позиций. После этого отечественная боевая машина отправилась навстречу и приняла бой. При этом российский танк не пострадал.

Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.