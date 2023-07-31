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РИА Новости

В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА

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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Даванков: надо создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необходимо проработать точечное смс-информирование москвичей, а также отслеживание беспилотников с помощью городских камер, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Нужно проработать возможность точечного смс-информирования жителей о фиксируемых угрозах. До конца СВО нужно переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД", - написал он в своем телеграм-канале.

Такая система, по словам Даванкова, позволит людям заранее узнать о приближении беспилотников и принять все необходимые меры.

Парламентарий также уточнил, что профильные ведомства должны дать рекомендации москвичам, как вести себя в случаях атак БПЛА. Он добавил, что нужны дополнительные меры контроля для того, чтобы эффективно и своевременно отслеживать траекторию полета беспилотника. По мнению вице-спикера, российские технические специалисты могут найти решение по обеспечению безопасности российских городов в случае атак дронов с помощью камер.

Парламентарий отметил, что все меры будут проработаны с комитетом Госдумы по обороне. "Московские службы хорошо работают с последствиями. Но сейчас нужно задействовать все ресурсы, чтобы работать на опережение", - заключил он.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Собянин Сергей
Проекты
БПЛА
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