Минобороны Казахстана назвало ложными сообщения о поставках России военной техники

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Министерство обороны Республики Казахстан (РК) прокомментировало сообщения, появившиеся в социальных сетях о якобы поставках России военной техники. Как отметили в пресс-службе казахстанского оборонного ведомства, данная информация не соответствует действительности.

Вот что следует из заявления Минобороны республики:

Данная военная техника не имеет никакого отношения к Казахстану, являясь собственностью третьей страны. В соответствии с международными договорённостями, она направлялась в РФ транзитом через территорию нашей страны с целью проведения планового ремонта

Более того, в военном ведомстве страны также напомнили и о введённом Астаной в конце лета прошлого года запрете на экспорт военной техники и продукции военного назначения. По этой причине Минобороны РК призвало граждан быть бдительнее, доверяя только официальным источникам.

В этой связи, стоит напомнить и о подобных спекуляциях на этот счёт, имевшим место осенью 2022-го года, когда в соцсетях активно распространялась информация о идущей колонне с военной техникой, якобы перемещавшейся из Казахстана в Россию, что стало возможным благодаря договорённостям лидеров двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. И тогда, как сообщал портал Stopfake.kz, запущенный Министерством информации республики, ссылаясь на пресс-службу казахстанского военного ведомства, подобное назвали информационным вбросом.

Пока отсутствуют какие-либо данные о том, для какой страны предназначалась данная техника.