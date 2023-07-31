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Известия.ru

С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи

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Источник изображения: Фото: TAСС/Кирилл Кухмарь

Комитет Верховной рады: $25,3 млрд составила международная бюджетная помощь Украине с начала года

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом 30 июля сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«$25,3 млрд составила международная бюджетная помощь с начала года», — сообщает Telegram-канал Верховной рады со ссылкой на нее.

По данным Пидласы, за первое полугодие внешние ресурсы составили 49,1% от всех поступлений общего фонда государственного бюджета. Она подчеркнула, что крупнейшим донором для украинского бюджета стал Евросоюз (ЕС). Только в этом году он уже уже предоставил Украине $11,43 млрд льготного кредита.

«Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США — $7,2 млрд грантовых средств», — сообщила руководитель комитета.

По ее словам, с начала года в бюджет страны поступили $3,59 млрд от Международного валютного фонда и $1,76 млрд от Канады.

Также по данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, то есть 102,3% от прогнозируемого уровня внутреннего валового продукта (ВВП) на следующий год.

Госбюджет Украины на этот год также предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

Ранее, 29 июля, бывший президент США Дональд Трамп осудил действующего президента страны Джо Байдена из-за отправки кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи Украине. Он подчеркнул, что Байдены получили миллионы долларов от Украины, которая сейчас получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.

При этом 27 июля конгрессмен от Республиканской партии США Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Украине. Он заявил, что для возобновления поставок необходимо, чтобы Джо Байден предоставил доказательства, что Киев не передает финансирование от Вашингтона неонацистским формированиям.

В частности, в Пентагоне 25 июля сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $400 млн. В него входят снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра. До этого, 14 июля, США одобрили проект оборонного бюджета. Он включает в себя $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Вашингтон собирается отправить Украине еще $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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Кредитование
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
NASAMS
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
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