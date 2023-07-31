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Известия.ru

«Роскосмос» показал снятые спутником снимки парадов в День ВМФ

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» поздравила россиян с Днем Военно-морского флота (ВМФ) и опубликовала 30 июля в своем Telegram-канале кадры с парадов во Владивостоке и Санкт-Петербурге, снятые со спутника.

«Сегодня в российских городах проходит парад — космический снимок спутника «Канопус-В», — прокомментировали в «Роскосмосе».

Источник изображения: Фото: Роскосмос

Спутник «Канопус-В» впервые используется для того, чтобы показать парад и празднование Дня ВМФ. Этот космический аппарат предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также для обновления карт.

Ранее в этот день состоялся торжественный парад в Санкт-Петербурге, посвященный Дню ВМФ. В нем участвовали 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов) и порядка 3 тыс. военнослужащих. Парад состоял из морской и наземной частей.

Главный парад Военно-морских сил РФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте принял президент РФ Владимир Путин.

Парады кораблей также прошли во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и сирийском городе Тартусе.


День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, — ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

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Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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