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ТАСС

JPost: Израиль успешно вывел на орбиту новый спутник

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Флаг Израиля
Флаг Израиля.
Источник изображения: topwar.ru

Речь идет о DS-SAR

ТАСС, 30 июля. Израильская компания Israel Aerospace Industries объявила об успешном запуске нового спутника DS-SAR. Заявление корпорации передала газета The Jerusalem Post.

По ее данным, запуск состоялся в воскресенье в 04:00 по израильскому времени (совпадает с мск) при помощи индийской ракеты-носителя. На текущий момент спутник вышел на орбиту и проводит необходимые проверки, чтобы удостовериться, что его системы работают корректно. В ближайшем будущем он начнет в круглосуточном режиме посылать на Землю информацию о погоде.

Издание отмечает, что доступ к предоставляемым спутником данным будут также получать несколько сингапурских компаний.

В марте 2023 года Израиль успешно вывел на орбиту еще один спутник, Ofek 13. Его разработкой и производством руководило министерство обороны еврейского государства посредством космического управления Армии обороны Израиля. Именно израильские военные будут иметь эксклюзивный доступ к информации, отправляемой Ofek 13. 

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Страны
Израиль
Компании
IAI
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