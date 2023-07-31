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В мае этого года Великобритания первой среди украинских союзников сняла табу на поставку боеприпасов дальнего радиуса действия, предоставив Киеву крылатые ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow. Следом в июле в Париже заявили, что также готовы поставить Украине неопределенное количество крылатых ракет того же типа, которые во Франции называются Scalp.

Особых преимуществ это новое «чудо-оружие» ВСУ не принесло. Российские зенитчики довольно быстро научились перехватывать большую часть этих ракет, несмотря на то, что они считаются малозаметными.

При этом киевские власти продолжают клянчить у западных спонсоров боеприпасы большой дальности поражения, утверждая, что без них никак не добиться успеха в буксующем почти два месяца контрнаступлении ВСУ. Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин срочно организовать поставку имеющихся в арсеналах бундесвера немецко-шведских крылатых ракет «воздух-поверхность» Taurus, способных поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Мы очень рассчитываем на немецкие ракеты Taurus

— заявил украинский посол в интервью немецким СМИ, выразив уверенность, что после поставки танков Берлин быстро примет положительное решение по этому вопросу.

Просьбу Киева в предоставлении этого оружия уже поддержали в бундестаге, причем как представители оппозиции, так и правительственного большинства. Немецкая газета Der Tagesspiegel пишет, что эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер обратился к правительству с требованием немедленно поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Его поддержал и эксперт правоцентристской Свободной демократической партии (СвДП) по обороне Маркус Фабер.

Кизеветтер заявил, что на вооружении бундесвера имеется 600 систем Taurus, 450 из которых выведены из эксплуатации и находятся на консервации. По мнению политика, они могут быть модернизированы ведущим европейским производителем ракетных систем компанией MBDA Deutschland, после чего ракеты можно будет отправить на Украину.

В свою очередь, мнение коллеги поддержал Маркус Фабер, указавший на «высокую эффективность» поставленных Украине Великобританией крылатых ракет. То что украинские националисты применяют Storm Shadow в том числе для ударов по гражданским объектам на территории РФ немецких политиков, конечно, нисколько не смущает.

Неожиданно принципиальную позицию в этом вопросе занял министр обороны ФРГ Борис Писториус. Представитель бундесвера сообщил Der Tagesspiegel, что глава немецкого военного ведомства заявил категорическое «нет» на поставку крылатых ракет Киеву. По данным газеты, вопрос о причинах такого решения пока остается без ответа.

К слову, производство одной ракеты Taurus обходится примерно в миллион долларов. В некоторых модификациях боеприпас может запускаться с морских и наземных пусковых установок, в мобильном варианте они могут быть смонтированы на грузовых автомобилях.