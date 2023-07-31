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ТАСС

Северный флот завершил подготовку к переходу атомного подводного крейсера на ТОФ

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Александр Моисеев
Александр Моисеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

По словам командующего СФ Александра Моисеева, Арктика была и будет "основным районом применения сил флота"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Северный флот (СФ) России завершил подготовку к переходу одного атомного подводного крейсера маршрутом подо льдами Арктики на Тихоокеанский флот (ТОФ). Об этом заявил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.

"Мы планово завершили подготовку сил одного из крейсеров для перехода арктическим маршрутом подо льдами Арктики для передачи в состав Тихоокеанского флота. Это одна из важных задач. <…> Нет сомнений, что все плановые задачи года будут выполнены", - заявил Моисеев в эфире телеканала "Звезда". Он добавил, что Арктика была и будет "основным районом применения сил флота".

По словам командующего СФ, также выполняются все задачи, связанные с применением сил Северного флота в мирное время. "Мы продолжаем подготовку сил и действий вдоль Севморпути всего нашего побережья. Это было, есть и будет. И в этом году в том числе. Все задачи, связанные не с боевой подготовкой, а с применением сил в мирное время. Ни одной задачи мы не сорвали и их решаем", - добавил командующий Северным флотом. 

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
ТОФ
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