Войти
РИА Новости

СМИ: Россия готовит грозный ответ на милитаризацию Японии

269
0
0
Корабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

WION: Россия разместит на Дальнем Востоке Ту-160 в ответ на потенциальную угрозу Японии

МОСКВА, 30 июля/ Радио Sputnik. Россия ответит на усиливающуюся милитаризацию Японии размещением стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Дальнем Востоке, говорится в сообщении на сайте индийского телеканала WION.

Как напомнил телеканал, недавно Токио обнародовал новый оборонный бюджет, чьи показатели достигли рекордных значений. Власти Японии объясняют это проблемами региональной безопасности. В сюжете подчеркивается, что спор между Россией и Японией за Курильские острова не утихает до сих пор.

Уже сейчас Япония начинает отходить от своей политики мирной самообороны и серьезно наращивать военный потенциал.

"Японские официальные лица заявляют, что страна должна усилить свой ударный арсенал с помощью ракет большой дальности <...> Сейчас, когда Япония активно наращивает свой военный потенциал, Министерство обороны России рассматривает план по обеспечению прикрытия Тихого океана своими грозными стратегическими бомбардировщиками Ту-160", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

В декабре 2022 года Япония приняла три документа по обороне и безопасности. В них обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году, что составит приблизительно 81 миллиард долларов.

Радио Sputnik рассказало, как глава МИД России Сергей Лавров оценил планы Японии и Южной Кореи разместить американское ядерное оружие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
02.12.2013
Океанские амбиции в луже возможностей
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"