СМИ: Россия готовит грозный ответ на милитаризацию Японии

WION: Россия разместит на Дальнем Востоке Ту-160 в ответ на потенциальную угрозу Японии

МОСКВА, 30 июля/ Радио Sputnik. Россия ответит на усиливающуюся милитаризацию Японии размещением стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Дальнем Востоке, говорится в сообщении на сайте индийского телеканала WION.

Как напомнил телеканал, недавно Токио обнародовал новый оборонный бюджет, чьи показатели достигли рекордных значений. Власти Японии объясняют это проблемами региональной безопасности. В сюжете подчеркивается, что спор между Россией и Японией за Курильские острова не утихает до сих пор.

Уже сейчас Япония начинает отходить от своей политики мирной самообороны и серьезно наращивать военный потенциал.

"Японские официальные лица заявляют, что страна должна усилить свой ударный арсенал с помощью ракет большой дальности <...> Сейчас, когда Япония активно наращивает свой военный потенциал, Министерство обороны России рассматривает план по обеспечению прикрытия Тихого океана своими грозными стратегическими бомбардировщиками Ту-160", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

В декабре 2022 года Япония приняла три документа по обороне и безопасности. В них обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году, что составит приблизительно 81 миллиард долларов.

Радио Sputnik рассказало, как глава МИД России Сергей Лавров оценил планы Японии и Южной Кореи разместить американское ядерное оружие.