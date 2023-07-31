Путин поздравил моряков и всех граждан России с Днем ВМФ

По словам президента, на протяжении веков флот РФ "был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и всех граждан страны с Днем Военно-морского флота (ВМФ).

"Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой", - сказал Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

Глава государства отметил, что торжества в честь российского флота отмечает вся страна, весь народ. "Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту. С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков", - подчеркнул Путин.

От добавил, что блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России. По словам президента, начиная со времен Петра Первого российский Военно-морской флот преданно, беззаветно служит стране, в его летописи - триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся события в науке и технологиях.

"Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярье, бравших плацдармы на Днепре и Дунае", - также отметил Путин.

Президент добавил, что история развития российского Военно-морского флота сформировала его главное предназначение, которое заключается в защите Отечества.