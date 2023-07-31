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ТАСС

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад на День ВМФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Гостями парада стали четверо африканских лидеров и представители еще пяти стран - участниц саммита и форума Россия - Африка

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад прошел в воскресенье в День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад, в котором участвовали 45 кораблей, катеров и около 3 тыс. военнослужащих, традиционно принимал президент России, верховый главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

Глава государства в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и адмирала Евменова обошел на президентском катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, в ходе чего поздравил личный состав их экипажей с Днем ВМФ.

Гости парада

Гостями парада стали четверо африканских лидеров и представители еще пяти стран - участниц саммита и форума Россия - Африка, проходившего в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Среди них - глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Среди зрителей на трибунах в Кронштадте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.

Корабли - участники парада

В 2023 году в торжествах были задействованы суда Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России. В прохождении строя кораблей по Неве были задействованы десять катеров и четыре корабля ВМФ, погрануправления ФСБ и ГУ МЧС по СПб.

В акватории Невы были расставлены подводные лодки "Санкт-Петербург" и "Великие Луки", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Буря", а также парусные суда. Флагманским кораблем, с которого осуществлялся контроль за прохождением парадного строя, стал сторожевой корабль "Неустрашимый". Также в параде участвовали противодиверсионные катера П-468 и П-474, десантные катера "Алексей Баринов" с ботиком Петра I и "Иван Пасько", патрульные катера типа "Раптор", "Евгений Колесников" и П-436, противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана", базовый тральщик "Павел Хенов", малые ракетные корабли "Углич" и "Советск".

К прохождению в Финском заливе парадным строем были привлечены 11 кораблей ВМФ и погрануправления ФСБ, а также дизель-электрическая подводная лодка "Уфа".

В режиме статичного показа находились еще пять кораблей современных проектов и шесть парусных судов в акватории реки Невы от Петропавловки до Дворцового моста. Зрителям были представлены 54-пушечный линейный корабль "Полтава" (копия одноименного корабля Петровской эпохи), а также бриг "Россия" - главный символ праздника "Алые Паруса".

На Большом Кронштадтском рейде для статического показа были развернуты два корабля, дизельная подводная лодка и два парусных судна - подводная лодка "Дмитров", малый ракетный катер "Мытищи", корвет "Бойкий", парусный корабль "Мир". Также был показан знаменитый парусник "Седов", которому в 2021 году исполнилось 100 лет. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов.

В 2023 году экипажи парусных судов из числа петербургских яхт-клубов приветствовали участников парада на рейде Кронштадта. После прохождения кораблей они прошли противоположным курсом перед зрительскими трибунами.

Наземная часть парада

Парад завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военных, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота РФ и юнг "Юнармии". Вечером в ознаменование Дня ВМФ в соответствии с указом президента РФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Главный военно-морской праздник страны также отмечали и в других приморских городах - базах ВМФ РФ: Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске, Каспийске, а также сирийском порту Тартус.

Погода

Погода в воскресенье в Северной столице была облачной с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха - от плюс 22 до плюс 24 градусов, по области - от 20 до 25 градусов тепла. Ветер западный, умеренный, 4-9 м/с.

От Петра I до наших дней

Основателем традиции проведения морских парадов в Санкт-Петербурге является Петр I. Первый парад состоялся 9 сентября 1714 года, после победы русского флота при Гангуте 27 июля (7 августа по новому стилю). В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. В конце указом президента России от 27 июля 2017 года восстановлена традиция проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге, на Неве. 

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