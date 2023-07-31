Путин назвал главное предназначение русского флота

Путин: главное предназначение русского флота — в защите Отечества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение - в защите Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.

"Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага", - сказал Путин.

Он отметил, что со времен Петра Первого военно-морской флот преданно и беззаветно служит России, в его летописи триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях.

"История развития нашего военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества", - подчеркнул президент.

Путин поблагодарил ВМФ России за выполнение стоящих задач и безупречную службу, подчеркнув, что российский флот - надежный оплот защиты рубежей.

"Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-морского Флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне. Слава военно-морскому флоту России! Ура!" - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.

Президент РФ отметил, что этот год ознаменован для ВМФ РФ целым рядом памятных событий: 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет Северному и 240 лет Черноморскому флоту.

"У каждого из них своя славная история. Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надежно обеспечивают национальные интересы", - сказал Путин.

Он добавил, что российский флот крепко хранит вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к Отечеству. "Суровые флотские будни требуют высочайшей ответственности, профессионализма, решительности. Готовые на равных бороться с морской стихией, вы знаете силу сплоченности. Презревшие риск, тяготы службы и долгих разлук, понимаете великую ценность семьи и родного дома. Из поколения в поколение передаете самое священное - верность Родине", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что именно патриотизм в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у россиян неизменное восхищение и гордость на ВМФ РФ.

"Более ста лет назад Пётр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти", - сказал глава государства.