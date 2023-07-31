Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV-90 в зоне СВО

Опубликованы кадры первой захваченной российскими бойцами шведской БМП CV-90 в зоне СВО

ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV-90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.

Российские военные подбили БМП выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. Командир боевой машины погиб, а выжившие члены украинского экипажа сбежали. Бойцы Западного военного округа эвакуировали подбитую технику в тыл.

На кадрах виден след от попадания гранаты РПГ в правый борт — броня CV-90 прожжена кумулятивной струей. Снаружи БМП имеет тактический знак ВСУ — белый равноконечный крест. Техника накрыта маскировочной сетью и теплоизолирующим материалом, чтобы снизить видимость в тепловизонные приборы. Внутри машины часть надписей на шведском продублирована на русский язык — таким образом подписано место наводчика, где располагался украинский военный.

О том, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV-90 на Краснолиманском направлении, стало известно накануне.

Combat Vehicle 90 (CV-90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-мм пушкой, ее броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции находится более пятисот таких машин.

Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV-90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.