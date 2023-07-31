В Крыму отметили роль флота в защите южных рубежей России

Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе.

Губернатор Севастополя Развожаев: ВМФ обеспечивает безопасность на южном направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Военно-морской флот России обеспечивает безопасность государства на южном направлении и поддерживает наступательные действия сухопутной группировки в зоне спецоперации, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении", - написал Развожаев.

Губернатор поздравил всех с Днем ВМФ, отметив, что для Севастополя это по-настоящему народный праздник.

"Отдельно хочу поздравить военнослужащих, хранящих спокойный сон севастопольцев, своевременно отражающих любые атаки врага", - подчеркнул губернатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал флот олицетворением несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести.

"Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей", - подчеркнул Аксенов. По его словам, сегодня моряки, следуя примеру героических предков, вносят неоценимый вклад в решение задач специальной военной операции.

Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении подчеркнул, что история российского Крыма неразрывно связана с историей флота.

"Они не могут существовать порознь… Флот и крымчане вместе отстаивали Россию на полуострове в течение более чем 20 лет украинского периода. В 2014 году мы вместе вернулись в родную гавань, а после этого — вместе стали активно развиваться, уверенно смотреть вперед", - подчеркнул Константинов.

По его словам, сегодня российский флот оберегает Крым, выполняет стратегические задачи в рамках СВО. "Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надёжный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми", - отметил Константинов.