В Крыму отметили роль флота в защите южных рубежей России

Губернатор Севастополя Развожаев: ВМФ обеспечивает безопасность на южном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Военно-морской флот России обеспечивает безопасность государства на южном направлении и поддерживает наступательные действия сухопутной группировки в зоне спецоперации, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении", - написал Развожаев.
Губернатор поздравил всех с Днем ВМФ, отметив, что для Севастополя это по-настоящему народный праздник.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал флот олицетворением несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести.
"Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей", - подчеркнул Аксенов. По его словам, сегодня моряки, следуя примеру героических предков, вносят неоценимый вклад в решение задач специальной военной операции.
Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении подчеркнул, что история российского Крыма неразрывно связана с историей флота.
По его словам, сегодня российский флот оберегает Крым, выполняет стратегические задачи в рамках СВО. "Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надёжный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми", - отметил Константинов.