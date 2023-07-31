Войти
РИА Новости

В Крыму отметили роль флота в защите южных рубежей России

181
0
0
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Губернатор Севастополя Развожаев: ВМФ обеспечивает безопасность на южном направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Военно-морской флот России обеспечивает безопасность государства на южном направлении и поддерживает наступательные действия сухопутной группировки в зоне спецоперации, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении", - написал Развожаев.

Губернатор поздравил всех с Днем ВМФ, отметив, что для Севастополя это по-настоящему народный праздник.

"Отдельно хочу поздравить военнослужащих, хранящих спокойный сон севастопольцев, своевременно отражающих любые атаки врага", - подчеркнул губернатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал флот олицетворением несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести.

"Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей", - подчеркнул Аксенов. По его словам, сегодня моряки, следуя примеру героических предков, вносят неоценимый вклад в решение задач специальной военной операции.

Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении подчеркнул, что история российского Крыма неразрывно связана с историей флота.

"Они не могут существовать порознь… Флот и крымчане вместе отстаивали Россию на полуострове в течение более чем 20 лет украинского периода. В 2014 году мы вместе вернулись в родную гавань, а после этого — вместе стали активно развиваться, уверенно смотреть вперед", - подчеркнул Константинов.

По его словам, сегодня российский флот оберегает Крым, выполняет стратегические задачи в рамках СВО. "Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надёжный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми", - отметил Константинов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
05.11.2009
Небом к небу
29.04.2009
Корпорация "Иркут" вновь признана лауреатом национальной премии "ИТ-Лидер"
06.11.2008
Генеральный директор ОмПО "Радиозавод им.Попова" принял участие в саммите бизнес-лидеров России и Латинской Америки
21.05.2008
ИТМиВТ разработает автоматизированную систему обучения для комплексного авиационного тренажера по заказу ОАО "Туполев"
14.11.2007
Китай планирует в 2020 году запуск собственной космической станции
24.05.2007
Путин начинает официальные визиты в Австрию и Люксембург
30.10.2006
Президент России доволен работой Генштаба и Министерства обороны.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"