Бундесвер тестирует гиперспектральную разведку с дронов

Источник изображения: topwar.ru

Обе стороны украинского конфликта активно используют беспилотники для ведения разведки. Операторы главным образом наблюдают за местностью с помощью обычных камер в оптическом диапазоне, реже – по ИК-каналу, так как это требует более специализированного оборудования. В Минобороны ФРГ решили протестировать ведение разведки в гиперспектральном режиме.

Как указывается на сайте бундесвера, человеческий глаз при ведении наблюдения в оптическом режиме обрабатывает основные цвета (красный, зеленый и синий) одновременно и с трудом может разделить их на отдельные спектральные диапазоны. Это мешает обнаружению объектов на поле боя.

Преодолеть это природное несовершенство позволяет использование гиперспектральных технологий, благодаря которым цветовой контур окружающей среды разбивается на отдельные, четко прорисованные фрагменты.

Источник изображения: topwar.ru

Изображение с грунтовой дорогой и деревьями, снятое с помощью гиперспектрального зондирования

При наличии нескольких сотен узкополосных каналов можно получить значительно больше информации, чем из обычного трехканального цветного изображения, состоящего из красного, зеленого и синего цветов. Эта технология уже используется, среди прочего, в спутниках для наблюдения Земли

- отмечают военные.

Для улучшения разведки с дронов бундесвер в июне провел испытания мульти- и гиперспектрального оборудования, установленного на БПЛА.

Гиперспектральные изображения дают больше информации. Ведение разведки улучшилось

- подвели итоги испытаний военные.