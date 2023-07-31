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Польшу предостерегли от неосуществимых мечтаний о Западной Украине

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Флаги Польши и Украины во время демонстрации в поддержку оппозиционного движения на Украине
Флаги Польши и Украины во время демонстрации в поддержку оппозиционного движения на Украине.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Польша не перестает мечтать о Западной Украине, пишет Al-Watan Syria. Она ждет не дождется, чтобы мягко аннексировать ее, соединив Балтийское и Черное море. Насколько возможно и целесообразно это – остается под вопросом, пишет автор статьи.

Похоже, что мечты Польши о восстановлении былой славы на Украине не дают покоя ее руководству, тем более что у Киева нет добрых намерений в отношении Варшавы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, написав в Твиттере: "Стремление Польши сохранить запрет на импорт зерна является недружественным шагом по отношению к Украине".

Дебаты между Варшавой и Киевом не утихают. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире польского радио отметил: "Мы поддерживаем Украину, но только в той мере, в какой это выгодно для Польши. Мы не стесняемся говорить об этом".

Научный сотрудник Центра исследований "Alwashm Alawsat" по России Александр Развожев подтвердил, что стремление Варшавы воплотить в жизнь свою давнюю мечту, соединив Балтийское море на севере с Черным морем и Одесским портом на юге, является основной движущей силой польской поддержки Украины. Он добавил: "Польша намерена мягко аннексировать Западную Украину".

На самом деле, конфликт на Украине представляет собой прекрасную возможность для Польши восстановить свою роль ключевого игрока в Восточной Европе, которую она утратила триста лет назад, когда в XVII веке контролировала большую часть современной Украины.

Вышесказанное является историческим и политическим вопросом, но экономические причины говорят сами за себя. Тем более что Польша, как и многие западные страны, которые экономически пострадали от украинского кризиса, является одним из государств, которые имеют свои интересы в отношении России и всей Европы.

То же самое верно и для Финляндии, придерживающейся нейтралитета, который приносит ей ощутимые политические и экономические выгоды. Но в 2023 году все изменилось, и теперь, с увеличением расходов на оборону, она сталкивается с неопределенным будущим, что ставит под вопрос развитие ее национальной экономики.

По словам президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, Хельсинки заплатит за вступление в новую структуру безопасности. Он добавил: «Именно на основании информации, поступающей из Финляндии, мы можем сделать вывод, что ее разрыв отношений с Россией негативно сказался на Хельсинки. Сначала крах энергетического и туристического секторов, а затем и других отраслей. Что касается сельского хозяйства, то оно было в основном ориентировано на Россию. Финляндия была уверенна в том, что, вступив в НАТО, она встанет в один ряд с победителями, но нынешняя ситуация сбивает их с толку. Это подтвердил и президент страны Саули Ниинистё, говоря о конкретных негативных результатах попытки „отменить“ Россию экономически. Финляндия вступила в рецессию. Согласно катастрофическим данным, Финляндия вступила в рецессию в четвертом квартале 2022 года, что в основном было вызвано резким сокращением экспорта».

Все восточноевропейские страны – от Украины до Польши (и этот список не заканчивается на Финляндии) – пострадали в результате политики, не основанной на национальных интересах государств. Но вопрос здесь в следующем: возможно ли исправить то, что сделано? Открыт ли путь назад? Или уже слишком поздно, чтобы все вернулось на круги своя?

Автор: Хадиль Мохиелдин Али (هديل محي الدين علي)

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